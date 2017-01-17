Один з гостей форуму в Давосі назвав Трампа "лисицею, яка залізла в курник"

Голова організації Oxfam International Уінні Бьянима заявила в ефірі Davos live, що обраний президент США Дональд Трамп веде себе як «лисиця в курнику» по відношенню до соціально вразливим верствам населення.

Oxfam International спеціалізується на аналізі проблем бідності та нерівності.

Читайте такожЄС розкритикував ідею Трампа щодо перенесення посольства США в Ізраїлі

«Я бачу небезпеку, що Трамп буде вести себе як лисиця, яка залізла в курник. Він вивчив больові точки звичайних людей і роздав їм красиві обіцянки під час передвиборної кампанії. А насправді зібрав навколо себе команду мільярдерів. Ми бачимо всі ознаки того, що він йде в неправильному напрямку», — сказала вона.

Раніше організація Oxfam з посиланням на доповідь «An economy for the 99 percent» повідомляла, що капітал восьми найбагатших бізнесменів складає загальний обсяг коштів 3,5 млрд людей у світі.

Всесвітній економічний форум в Давосі стартує 17 січня.