Польська комісія: руйнування лівого крила літака Качинського має ознаки вибуху

У заяві польської комісії, що займається повторним розслідуванням смоленської катастрофи, зазначається, що "руйнування лівого крила Ту-154М почалося не внаслідок зіткнення з березою на ділянці Бодіна. Розпадання крила почалося до зіткнення з березою", передає Польське радіо.

Крім цього у заяві підкреслюється, що "численні руйнування лівого крила Ту-154М мають ознаки вибуху".

Читайте такожПольща заявила про неможливість співпраці з РФ у справі про катастрофу Ту-154 під Смоленськом"На останньому пленарному засіданні комісії 25 липня була узгоджена позиція щодо термінів та основних причин руйнування лівого крила Ту-154М", - говориться в заяві.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинської трагедії.