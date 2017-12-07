Тур у підземці: U2 влаштували концерт "за чайові" у берлінському метро (відео)

Лідер групи U2 Боно разом зі своїми музикантами проїхався в берлінському метро. І навіть на платформі наживо виконав кілька пісень.

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Боно і Едж спустилися в метро на станції "Олімпійський стадіон", пройшли у вагонах і привітали пасажирів. Втім, щоб потрапити в один вагон з Боно, тільки придбати проїзний квиток було мало, йдеться в сюжеті ТСН.

Такий шанс розігрувався серед тисяч шанувальників. Тур у подземці музикантам влаштувала місцева радіокомпанія для реклами їх нового альбому. Власне, вона ірозігрувала квитки для 120 щасливчиків.

Незважаючи на те, що імпровізований концерт був безкоштовним для інших, музиканти поклали гітарний футляр, на якому був прикріплений аркуш з написом "будь ласка, допоможіть чайовими! Спасибі!".