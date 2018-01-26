Американська експертна рада: система нагрівання тютюну виділяє значно менше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети

При цьому, експерти розійшлися у думці щодо довгострокового зниження захворюваності та смертності, пов'язаних з курінням при переході від традиційних сигарет на альтернативну систему доставки нікотину.

25 січня експертна рада Адміністрації з контролю за продуктами харчування та медичними препаратами США (US Food and Drug Administration) підтвердила, що система нагрівання тютюну виділяє значно менше шкідливих речовин, в порівнянні з традиційними сигаретами.

Як повідомляє Washington Post, 8 експертів - членів Ради проголосували в підтримку цього рішення.

При цьому, експерти розійшлися в думці щодо довгострокового зниження захворюваності і смертності, пов'язаних з курінням при переході від традиційних сигарет на альтернативну систему доставки нікотину, повідомляє National Public Radio. Експертам необхідний більший масив досліджень, для прийняття рішення.

Під час обговорення, яке тривало два дні, учасники закликали експертів рекомендувати систему нагрівання тютюну як "продукт, що представляє модифікований (менший) ризик".

Авторизацію на просування в США тютюнового виробу, що "представляє модифікований ризик" може дати тільки Адміністрація з контролю за продуктами харчування та медичними препаратами. Законодавство передбачає, що заявник повинен довести, що виріб приносить користь здоров'ю населення в цілому на момент заявки, або буде позитивно впливати в майбутньому. Таке рішення може бути прийнято стосовно конкретного виробу, а не групи (класу) товарів. Позитивне рішення обмежене в часі і надалі заявник повинен підтверджувати статус виробу.

В інтерв'ю National Public Radio Джонатан Фоулдз - професор кафедри охорони громадського здоров'я Університету штату Пенсільванія заявив: "Я вважаю, що розробка продуктів, які мають потенціал зниження ризиків для курця в порівнянні з традиційними сигаретами - це крок у правильному напрямку для тютюнових компаній."

Позиція експертної ради відноситься виключно до системи нагрівання тютюну IQOS і носить рекомендаційний характер. Виробникові ще належить отримати авторизацію Адміністрації з контролю за продуктами харчування та медичними препаратами для розміщення свого продукту на ринку США.

Якщо Адміністрація затвердить подану заявку, то IQOS може стати першим продуктом, що містить тютюн, з офіційним маркуванням американського уряду про зниження шкоди в порівнянні з курінням - повідомляє Washington Post.