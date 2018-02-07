Хакери злили чергову порцію інтимних знімків зірки "Голодних ігор" (фото)

Дженніфер Лоуренс знову виявилася жертвою зливу інтимних фото хакерів.

Американська актриса Дженніфер Лоуренс знову виявилася жертвою зливу. Більш ніж відверті фотографії з'явилися на просторах мережі і викликали бурхливе обговорення.

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На одному з фото актриса зображена після сексуальних утіх. З одягу на ній тільки приспущений бюстгальтер і спідниця. На другому фото зірка позує, стоячи одним коліном на дивані, абсолютно голою. Знімки викликали неоднозначну реакцію, при цьому наскільки вони реальні - залишається загадкою.

Жертвою хакерської атаки Лоуренс вперше стала в 2014 році. Тоді її «гарячі» фото були вкрадені зі всіх мобільних пристроїв і злиті в мережу. Коментувати скандальні публікації тоді актриса відмовилася, пізніше вона зізналася, що так і не зрозуміла, що сталося, хоча було неприємно розуміти, що її тіло розглядають мільйони жителів планети.