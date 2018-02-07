Немає підстав для утримання: Польща знову вимагає від РФ повернути уламки літака Качинського

Польща очікує з боку Росії забезпечення вільного доступу до місця падіння літака та сприяння в створенні пам'ятника жертвам катастрофи.

Польща не бачить підстав для подальшого утримання Росією уламків президентського літака Ту-154М, що розбився у 2010 році під Смоленськом.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович на зустрічі з послом РФ Сергієм Андреєвим, йдеться у повідомленні прес-служби польського відомства.

"Глава польської дипломатії підкреслив, що не бачить підстав для подальшого утримання російською стороною уламків урядового літака під Смоленськом і очікує їх повернення" - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЕкс-президент Польщі назвав Смоленську катастрофу "нещасним випадком"

Також Чапутович підкреслив, що Польща очікує з боку Росії забезпечення вільного доступу до місця падіння літака та сприяння в створенні пам'ятника жертвам катастрофи.

Раніше міністр національної оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що Смоленська катастрофа, внаслідок якої в Росії 2010 року загинули 96 польських високопосадовців, не була випадковістю і пообіцяв навесні представити звіт експертів.