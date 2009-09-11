У США вшановують пам’ять загиблих під час терактів 11.09.2001

У США сьогодні вшанують пам’ять жертв трагедії 11 вересня 2001 року.

Тоді під час терактів загинули майже 3 тис. осіб.

Рівно 8 років тому терористи, пов`язані з "Аль-Каїдою", захопили в США 4 пасажирські літаки. Два з них були направлені на будівлю Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і на будівлю Пентагону у Вашингтоні. Ще один захоплений авіалайнер розбився у Пенсильванії.

Сьогоднішній день жалоби в Америці традиційно почнеться хвилиною мовчання, ударами дзвонів та поминальною молитвою в усіх храмах Нью-Йорка.