У центрі Москви пройшов мітинг проти корупції
20:06, 21 лютого 2010Світ
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Брали участь близько 100 осіб
Мітинг проти корупції пройшов у центрі Москви, повідомляє Бі-Бі-Сі.
У мітингу брали участь близько 100 осіб. Його учасники скаржилися, що не можуть повернути квартири, за які заплатили великі суми грошей, що постійно стикаються з незаконними діями чиновників, а також на шахрайство на вторинному ринку житла.
Мітинг, що тривав близько години, пройшов спокійно.
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