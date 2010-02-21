У центрі Москви пройшов мітинг проти корупції

Мітинг проти корупції пройшов у центрі Москви, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У мітингу брали участь близько 100 осіб. Його учасники скаржилися, що не можуть повернути квартири, за які заплатили великі суми грошей, що постійно стикаються з незаконними діями чиновників, а також на шахрайство на вторинному ринку житла.

Мітинг, що тривав близько години, пройшов спокійно.