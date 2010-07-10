У США киянина звинуватили у розкраданні грошей через інтернет
17:26, 10 липня 2010Світ
1617 0
Українець провину не визнав
У Нью-Йорку громадянину України Єгору ШЕВЕЛЬОВУ, який фігурує у справі про міжнародну кіберзмову, висунуто звинувачення у продажу вкрадених номерів кредитних карток.
За даними слідства, Є.ШЕВЕЛЬОВ ав 75 тисяч таких номерів, які використовувалися для крадіжки грошей і отримання персональних даних держателів, передає Радіо «Свобода».
24-річний киянин, який перебуває під вартою, не визнав своєї вини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter