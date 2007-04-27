Сенат США схвалив законопроект про виведення військ з Іраку до 31.03.2008

Сенат США схвалив законопроект про виділення 124 млрд. доларів на ведення бойових дій в Іраку і Афганістані, що містить рекомендацію вивести всі американські війська з Іраку до 31 березня 2008 року.

Як передає Рейтер, Президент США Джордж БУШ обіцяв накласти вето на документ, якщо він встановлюватиме терміни виведення військ.

Представники Демократичної партії, яка контролює Конгрес США з січня цього року, заявляють, що встановлення термінів виведення військ примусить іракських політиків активніше добиватися політичної згоди.

Проте Республіканська партія вважає, що встановлення будь-яких термінів виведення військ зв`яже руки американським військовим в Іраку і дасть надію бойовикам.