Усі 35 загиблих в Домодєдово - впізнані

У лікарнях залишаються 116 людей

Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в московському аеропорту «Домодєдово», повідомляє МНС Росії (список). У медустановах Москви та області залишаються 116 людей (список). Потерпілі розміщені в 25 лікувальних установах столиці і Підмосков`я. Серед них громадяни Таджикистану, Молдови, Словенії, Словаччини, Сербії, Німеччини, Італії, Франції, Нігерії.

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