Усі 35 загиблих в Домодєдово - впізнані
09:28, 26 січня 2011Світ
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У лікарнях залишаються 116 людей
Впізнані всі 35 загиблих внаслідок теракту в московському аеропорту «Домодєдово», повідомляє МНС Росії (список).
У медустановах Москви та області залишаються 116 людей (список). Потерпілі розміщені в 25 лікувальних установах столиці і Підмосков`я. Серед них громадяни Таджикистану, Молдови, Словенії, Словаччини, Сербії, Німеччини, Італії, Франції, Нігерії.
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