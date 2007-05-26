Грузія святкує День незалежності

У Тбілісі на центральному проспекті імені Шота Руставелі опівдні з нагоди Дня незалежності пройде військовий парад, в якому візьмуть участь більше 15 тисячі військовослужбовців, зокрема 3,5 тисячі резервістів, повідомляє РІА “Новости”.

За парадом спостерігатимуть Президент і Верховний головнокомандуючий Михайло СААКАШВІЛІ, прем`єр-міністр Зураб НОГАЇДЕЛІ, католікос-патріарх Всієї Грузії ІЛІА Другий, члени парламенту і уряду, іноземні дипломати і гості.

Військовим парадом командує начальник Об`єднаного штабу Збройних Сил Грузії Заза ГОГАВА.

У параді будуть задіяні військовослужбовці піхоти, гірські стрілки, артилеристи, інженерні війська, підрозділи військової розвідки, зв`язку, військово-морських і військово-повітряних сил, військова поліція. Всі вони з`являться в новій формі.

У параді також візьмуть участь 245 одиниць військової техніки - військові "лендровери", БТРи, артилерійські тягачі з гарматами та інша техніка.

У 2007 році, так само як і в 2006-му, на проспекті Руставелі не буде важких гусеничних машин.

Як пояснили в Міноборони Грузії, гусеничні машини можуть зіпсувати дорогу на проспекті, через що їх поява на параді визнана недоцільною.

Парад завершиться показовими польотами бойової авіації: на небі над Тбілісі з`являться чотири одиниці вертольота типу "Ірокез", 14 одиниць МІ-8, вісім одиниць МІ-24, десять СУ-25 і придбані в 2006 році чотири одиниці Л-39.

Святкові заходи пройдуть у всіх великих містах Грузії. Після закінчення параду в Тбілісі М.СААКАШВІЛІ і члени уряду направляться до Аджарії.

Святкування Дня незалежності в Тбілісі завершиться концертом італійського співака Тото КУТУНЬО на площі Свободи.