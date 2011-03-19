Франція відклала вторгнення до Лівії на добу

Постійний представник Франції при ООН Жерар Аро (Gerard Araud) заявив, що військове вторгнення до Лівії очікується у суботу, 19 березня, повідомляє Agence France-Presse.

Спочатку Франція заявляла про готовність завдати удару в п`ятницю, 18 березня.

Як випливає зі слів Аро, цього разу операцію планують почати протягом кількох годин після саміту в Парижі, де високі особи обговорять резолюцію Ради Безпеки ООН щодо Лівії.

Аро уточнив, що ця зустріч буде "вдалим моментом, щоб надіслати останній сигнал", маючи на увазі висунутий лівійському керівництву ультиматум з вимогою припинити військові дії проти повстанців, пише Лента.ру.