Молдова передала Україні ділянку землі в районі Паланки

30 червня в Кишиневі підписано Акт про визначення та закріплення на місцевості меж земельної ділянки, переданої у власність України і розташованої в Молдові, по якій проходить дорога Одеса-Рені в районі села Паланка (Молдова).

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Відповідний документ підписано на виконання Додаткового протоколу до Договору між Україною та Республікою Молдова про державний кордон щодо передачі у власність Україні ділянки автомобільної дороги Одеса-Рені в районі населеного пункту Паланка Республіки Молдова, а також земельної ділянки, по якій вона проходить, і режиму їх експлуатації від 18 серпня 1999 року, пояснили в МЗС.

Дане рішення стало можливим за результатами останнього 41-го засідання Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії, що відбулося 14-15 червня 2011 року, у ході якого були уточнені та затверджені місця встановлення прикордонних знаків у районі н.п. Паланка, зазначається в повідомленні.

Ділянка автомобільної дороги Одеса-Рені в районі н.п. Паланка Республіки Молдова, а також земельна ділянка, по якій вона проходить, були передані «dе jure» у власність Україні 18 листопада 2001 року, з моменту набрання чинності вищевказаного Протоколу. Акт про передачу Республікою Молдова у власність Україні автомобільної дороги Одеса - Рені в районі н.п. Паланка був підписаний 11 лютого 2002 року.

Згідно з підписаним документом, експлуатація та обслуговування автомобільної дороги та всіх необхідних для цього споруджень на переданій ділянці здійснюються Україною. Республіка Молдова зберігає право безкоштовного користування зазначеною ділянкою автомобільної дороги. Також на переданій ділянці не буде здійснюватися прикордонний, митний та інші види контролю, що здійснюються при перетині державного кордону. Жителі н.п. Паланка зберігають невід`ємне право безперешкодного користування сільськогосподарськими угіддями на площі більш ніж 900 га землі, розташованими на території Республіки Молдова, на протилежній стороні даної автомобільної дороги, поінформували в МЗС.

Таким чином, була завершена спільна робота з остаточного виконання Додаткового протоколу до Договору між Україною та Республікою Молдова про державний кордон від 18 серпня 1999 року, наголосили в зовнішньополітичному відомстві.