Бій спалахнув між загонами лівійських повстанців

На заході Лівії в неділю сталося зіткнення між загонами повстанців з різних районів, повідомляє Радіо Свобода. Конфлікт спалахнув через контроль над важкими озброєннями. Загинули щонайменше 12 осіб.

Тим часом йдуть запеклі бої за місто Бані-Валід - один з останніх опорних пунктів прихильників поваленого лідера Джамахірії Муаммара Каддафі.

За останніми повідомленнями, повстанці, які контролюють вже майже всю територію Лівії, зайняли північні околиці міста. По Бані-Валіду був завданий удар авіації НАТО. Проте прихильники Каддафі чинять впертий опір. Точні втрати сторін невідомі.