Знайдені 267 страчених прихильників Каддафі

Тіла 267 страчених прихильників колишнього лідера Лівії Муамара Каддафі виявлені в місті Сирт і його околицях, повідомляє в середу сайт телеканалу Fox News з посиланням на представників міжнародного Червоного Хреста.

За даними джерела, більшість вбиті пострілом у голову. Перш ніж поховати вбитих, місцева влада перерахували і сфотографували їх тіла. Ці фотографії вони потім мали намір показати родичам страчених, повідомляє телеканал.

Представники Перехідної національної ради Лівії вже пообіцяли провести розслідування у зв`язку зі страшною знахідкою і покарати винних у масовій страті.

Раніше в середу родичі вбитого екс-глави Лівії Каддафі вирішили подати позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі за фактом "воєнного злочину", яким, з їхньої точки зору, є вбивство колишнього лівійського лідера, повідомляє РІА "Новости".