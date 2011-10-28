У Білорусі вводять штраф за доступ до заборонених сайтів

Палата представників Національних зборів Республіки Білорусь ухвалила в другому читанні законопроект, що вводить штраф для інтернет-провайдерів, які відкриють доступ до заборонених сайтів, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Внесені доповнення і зміни до Кодексу Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення і процесуально-виконавчий кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення вже схвалили депутати Ради Республіки.

Згідно із законопроектом, який опубліковано на національному правовому порталі, штраф за необмеження доступу користувачів до заборонених сайтів становитиме для індивідуальних підприємців і юридичних осіб від десяти до тридцяти базових величин, тобто від 350 тисяч до 1 мільйона білоруських рублів.

Такий самий розмір штрафу може бути накладено за «діяльність з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг на території Білорусі з використанням сайтів, не розміщених у Білорусі та не зареєстрованих у державному реєстрі».

Це ще одна спроба білоруської влади обмежити доступ громадян до незалежних Інтернет-ресурсів. Зокрема, до «чорного списку» сайтів, до яких небажаний доступ з державних установ, внесені «Білоруський партизан» і сайт charter97.org.