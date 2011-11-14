При вибуху загинув керівник ракетної програми Ірану

Влада веде розслідування

ВладаІрануповідомиливнеділю,що одинз командирівреволюційноїгвардії, який загинув напередодні, був серед керівниківіранськоїпрограми розробкиі виробництвабойовихракет,повідомляєРадіоСвобода.



КомандуванняКорпусу вартовихісламськоїреволюціївиступило ззаявою, в якійвшанувалопам'ятьгенералаХасанаМогаддама, названого«організаторомракетно-артилерійськихчастин»революційноїгвардії.



Могаддамі ще16 осібзагинуливсуботупри вибухунавійськовомуоб'єктіза 40кілометрів напівдень відТегерана.Влада ведерозслідуванняінциденту, що ставсяпід час перевезеннябоєприпасів.

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