При вибуху загинув керівник ракетної програми Ірану
01:46, 14 листопада 2011Світ
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Влада веде розслідування
ВладаІрануповідомиливнеділю,що одинз командирівреволюційноїгвардії, який загинув напередодні, був серед керівниківіранськоїпрограми розробкиі виробництвабойовихракет,повідомляєРадіоСвобода.
КомандуванняКорпусу вартовихісламськоїреволюціївиступило ззаявою, в якійвшанувалопам'ятьгенералаХасанаМогаддама, названого«організаторомракетно-артилерійськихчастин»революційноїгвардії.
Могаддамі ще16 осібзагинуливсуботупри вибухунавійськовомуоб'єктіза 40кілометрів напівдень відТегерана.Влада ведерозслідуванняінциденту, що ставсяпід час перевезеннябоєприпасів.
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