У Грузії відбулася презентація бойової машини піхоти (відео)

00:49, 26 лютого 2012
Світ
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Власного виробництва

У Грузіїпройшлапрезентаціябойовоїмашинигрузинськоговиробництва "Лазіка",повідомляєкореспондентБі-бі-сі.

Напрезентаціїнової БМП (відео)був присутнійпрезиденткраїни МихайлоСаакашвіліі міністроборониБачоАхалая.

ЯкповідомиливМіноборони, "Лазіка" -гусеничнабойовамашинапіхоти, комбінованаброняякої забезпечуєзахиствідбронебійнихкулькалібру14,55міліметрів.

Крімтого, машинаоснащенасистемоюуправліннявогню ікамераминічного татермальногобаченняі дозволяєзнаходитий ідентифікуватиціль,атакож керувативогнемвбудь-якихумовах.

 

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