У Грузії відбулася презентація бойової машини піхоти (відео)

Власного виробництва

У Грузіїпройшлапрезентаціябойовоїмашинигрузинськоговиробництва "Лазіка",повідомляєкореспондентБі-бі-сі.



Напрезентаціїнової БМП (відео)був присутнійпрезиденткраїни МихайлоСаакашвіліі міністроборониБачоАхалая.



ЯкповідомиливМіноборони, "Лазіка" -гусеничнабойовамашинапіхоти, комбінованаброняякої забезпечуєзахиствідбронебійнихкулькалібру14,55міліметрів.



Крімтого, машинаоснащенасистемоюуправліннявогню ікамераминічного татермальногобаченняі дозволяєзнаходитий ідентифікуватиціль,атакож керувативогнемвбудь-якихумовах.

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