У Грузії відбулася презентація бойової машини піхоти (відео)
00:49, 26 лютого 2012Світ
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Власного виробництва
У Грузіїпройшлапрезентаціябойовоїмашинигрузинськоговиробництва "Лазіка",повідомляєкореспондентБі-бі-сі.
Напрезентаціїнової БМП (відео)був присутнійпрезиденткраїни МихайлоСаакашвіліі міністроборониБачоАхалая.
ЯкповідомиливМіноборони, "Лазіка" -гусеничнабойовамашинапіхоти, комбінованаброняякої забезпечуєзахиствідбронебійнихкулькалібру14,55міліметрів.
Крімтого, машинаоснащенасистемоюуправліннявогню ікамераминічного татермальногобаченняі дозволяєзнаходитий ідентифікуватиціль,атакож керувативогнемвбудь-якихумовах.
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