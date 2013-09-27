Головне за день: огляд топ-новин

Україна за рік збільшила транзит російського газу

За оперативними даними, з початку року по 25 вересня 2013 транзит природного газу до країн Європи склав 59,7млрд м3, що на 0,2 млрд. м 3 або 0,4 % більше показників аналогічного періоду минулого року.

РБ ООН проголосує з Сирії сьогодні вночі

Рада Безпеки ООН в ніч на суботу, о 03.00 за Києвом, проведе голосування по резолюції, що передбачає знищення хімічної зброї в Сирії, повідомляє постпредство Франції при ООН.

Новий проект резолюції в РБ ООН в ніч на п'ятницю представили Росія і США. Він передбачає відповідальність за порушення заборони на використання хімічної зброї в Сирії аж до застосування сили, що прописано в розділі 7 статуту ООН. Російська сторона наполягає, що санкції не наступають автоматично - спочатку необхідно підтвердити порушення резолюції, а потім Рада Безпеки розгляне відповідні заходи.

Також інспектори ООН в найближчі дні проведуть експертизу на місцях семи передбачуваних випадків застосування хімічної зброї в Сирії. Як передає ІТАР - ТАРС, всесвітня організація сьогодні оголосила, що фахівці завершать роботу на місцях вже в понеділок, 30 вересня, а остаточні результати розслідування слід очікувати до кінця жовтня.

З 1995 року проти Тимошенко було порушено 24 кримінальних справи - Кузьмін

Починаючи з 1995 року і по сьогоднішній день стосовно Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи .

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв'ю радіостанції «Голос Столиці» . Зокрема, у відповідь на запитання «Ви дуже часто говорили про те, що громадськість не знає всієї правди про справу Юлії Тимошенко. Що ви мали на увазі?» Кузьмін сказав: «На слуху тільки те, що видно. Говорячи про Тимошенко, ви згадайте відомі кримінальні справи, пов'язані з підписанням газових контрактів, назвете справу про вбивство Євгена Щербаня і все, ваші знання на цьому закінчуються. Насправді, починаючи з 1995 року і по сьогоднішній день, щодо Юлії Тимошенко було порушено 24 кримінальні справи».

Також Кузьмін зазначив , що для звільнення засудженої екс -прем'єр- міністра України Юлії Тимошенко «сьогодні є кілька можливостей. Одна з них - помилування указом Президента».

Зокрема, у відповідь на запитання «Якщо Віктор Янукович справді дасть вказівку про те, щоб відправити екс-прем'єра до Німеччини на лікування, наскільки швидко правоохоронні органи зможуть організувати цю поїздку?», Кузьмін заявив: «Ви повинні зрозуміти те, що в прокуратурі я займаюся розслідуванням злочинів. Питання лікування, відправки на лікування, діагнозів і правильності обраного алгоритму лікування, - це вже не мої питання. І відправлять Юлію Володимирівну лікуватися або не відправлять, і в яку клініку, - це питання не до мене».

Янукович дозволив частині в'язнів користуватися мобільними

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Кримінально -виконавчого кодексу України щодо порядку та умов відбування покарання».

Зокрема, за законом, засудженим до позбавлення волі, які перебувають в дільниці соціальної реабілітації, дозволено носити цивільний одяг, користуватися грішми без обмежень та цінними речами, також їм дозволено мати при собі мобільні телефони та аксесуари до них.

В Україні хочуть впровадити електронні податкові перевірки

Міністерство доходів і зборів України пропонує з 1 січня 2014 року розпочати проводити дистанційні електронні перевірки з метою поліпшити якість податкового аудиту .

Виборчий процес в п'яти проблемних округах почнеться 16 жовтня

Виборчий процес повторних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 розпочнеться 16 жовтня. Про це сьогодні на черговому засіданні ЦВК повідомив голова ЦВК Михайло Охендовський.

Євразійська комісія відповіла на пропозицію України

Євразійська економічна комісія веде активний діалог з Україною з питань торгівлі та технічного регулювання в рамках свого мандата. Комісія готова мінімізувати ризики в торговому взаємодії Митного союзу і України.

Росія і США узгодили проект резолюції щодо Сирії

Проект резолюції не передбачає застосування сили у разі порушення процедур з утилізації хімічної зброї. Як уточнив глава МЗС Росії Сергій Лавров, у разі, якщо порушення будуть мати місце, то Радбез ООН розгляне це додатково, і для зовнішнього військового втручання буде потрібно ще одна резолюція.

60% будинків в Україні визнали екологічно небезпечними

Більше 60% будинків в Україні екологічно небезпечні. До такого висновку прийшла Українська федерація роботодавців охорони здоров'я. Так, за їх даними, на якість повітря в приміщеннях впливають, в тому числі, матеріали, з яких побудований будинок і зроблений ремонт, побутова хімія та побутові прилади.

З 1 жовтня водії повинні вмикати фари, виїжджаючи за місто

ДАІ нагадує, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар.