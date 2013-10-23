Головне за день: огляд топ-новин

Україна та ЄС узгодили текст угоди про єдиний авіапростір

Україна і Європейський Союз у ході 8-го раунду переговорів у Брюсселі 21-22 жовтня погодили текст угоди про єдиний авіаційний простір та домовилися про подальшу співпрацю в цілях підготовки документа до підписання.

Фракція ПР може проголосувати за "в’язничні канікули" Тимошенко - депутат

Фракція Партії регіонів може проголосувати за законопроект народного депутата Сергія Міщенка про лікування засуджених за кордоном.

А захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко на початку жовтня зачитав заяву екс-прем'єра , в якому вона повідомила, що заради асоціації України з ЄС згодна виїхати на лікування до Німеччини.

Україна планує відкрити реверсні поставки газу зі Словаччини до кінця року

Україна розраховує на відкриття вже до кінця року реверсних поставок газу зі Словаччини, які очікувалися ще в травні, але так і не почалися через протидію постачальника газу - російського "Газпрому".

Розвідка США назвала відомості про шпигунство за французами "неточною інформацією"

Глава національної розвідки США Джеймс Клеппер відмовився визнати відомості про шпигунство американських спецслужб за французькими громадянами, назвавши їх «неточною інформацією, вводить в оману».

Азаров наказав "засукати рукави" і починати готуватися до зими

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив профільним відомствам вже сьогодні розпочати підготовку запасів всього того, що може знадобитися в складний зимовий період.

Суд заарештував екс-депутата Маркова

Печерський районний суд Києва обрав для колишнього народного депутата України Ігоря Маркова запобіжний захід волі у вигляді арешту.

Відповідно до постанови суду, Ігор Марков буде утримуватися під вартою в Київському СІЗО до 20 грудня.

Маркова затримали безпідставно, вважає його адвокат Олександр Казарновський. За словами адвоката, слідчий вчора особисто приходив до Маркова додому, щоб викликати на допит як свідка. Екс-депутат спочатку відмовився йти до міліції через поганий стан здоров'я - у нього була температура 39. Однак слідчий наполіг, тому Марков з'явився у відділення. Там Маркову оголосили, що його затримано, і наділи наручники.

Джерело в МВС вважає, що Маркова можуть звинуватити у фальсифікації виборів в Одесі. Слідчий з Київського главку УВС, який веде слідство про напад екс-депутата на учасника демонстрації під Одеської ОДА Віталія Безду, займається ще й розслідуванням справи про фальсифікації голосування на 133-му виборчому окрузі в Одесі.

Що стосується політичного підгрунтя у справі Маркова, то в ПР її заперечують. Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не є затримання екс-депутата наслідком того, що він негативно відгукувався про Президента України Віктора Януковича і голову Верховної Ради Володимира Рибака, Єфремов заявив: «У нас якась хибна практика виходить - як тільки будь-яку людину, яка претендує на звання політика, затримують правоохоронні органи, то відразу це починає обростати якимись колами, що він такий борець, що він щось проти когось говорив».

На даний момент колишній народний депутат Ігор Марков оголосив голодування .

ФФУ прийняла резолюцію проти расизму

Документ був прийнятий на конференції «Футбол без проявів ненависті і дискримінації» в рамках акції "Футбол проти расизму в Європі", яка відбулася в Будинку футболу.

Україна очікує майже 6 мільярдів прибутку від космічної програми

У процесі реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 рр.. передбачено отримання комерційного доходу в обсязі 2,5 мільярда гривень, непрямого - 3,24 мільярда гривень.

На " Фукусімі" заморозили радіоактивну воду

На аварійній японської АЕС «Фукусіма -1» пройшли випробування спеціальної системи для заморожування радіоактивної води. За допомогою неї компанія-оператор станції Tokyo Electric Power Company (TEPCO) розраховує впоратися з проблемою постійних витоків.

Норвегія може знищити хімзброю із Сирії на своїй території

Норвегія поки не прийняла рішення про ліквідацію сирійської хімічної зброї на своїй території, однак такий варіант розглядається.

ЄБА підняла індекс інвестиційної привабливості України

Поліпшення показника інвестиційного клімату до 2,37 бала викликано надіями бізнесу на підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом. Віра в можливість регуляторної реформи після підписання угоди переважила навіть негатив від фіскальних проблем, ризиків девальвації гривні і торгових конфліктів з Росією.

Бюджетна криза обійдеться США в 120 тисяч робочих місць

Бюджетне протистояння між демократами і республіканцями, яке призвело до двотижневого закриття держустанов, обійдеться США в 120 тисяч робочих місць і сповільнить економічне зростання в четвертому кварталі 2013 року на 0,25 процентного пункту.