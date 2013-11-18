Головне за день: огляд топ-новин

«Нафтогаз» до кінця року погасить 1 млрд дол боргу перед «Газпромом»

Борг НАК "Нафтогаз України" перед компанією "Газпром" за спожитий у серпні та жовтні газ складає близько 1 млрд доларів, заборгованість буде погашено до кінця цього року, повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Також видання "Коммерсант- Україна" повідомило, що Газпром дав Нафтогазу відстрочку по боргу в $1,3 мільярди.

Названі можливі причини вибуху літака в Казані

Крім помилок пілота або поганих погодних умов причиною аварії "Боїнгу" в Казані могло стати неякісне паливо. За первинними допитам, безпосередньою причиною катастрофи літака могло стати також торкання крилом землі при повторному заході на посадку, оскільки лайнер не набрав достатньої висоти та швидкості.

Відзначається, що літак, який розбився в аеропорту Казані відлітав 23 роки.

Основними версіями причин катастрофи літака в Казані залишаються технічна несправність і помилка пілотування.

Також МЗС підтвердило наявність українки серед пасажирів "Боїнга".

Томбінський: ЄС не хоче відкладати асоціацію з Україною

ЄС налаштований підписати Угоду про асоціацію з Україною в ході саміту Східного партнерства у Вільнюсі - заявив Ян Томбінський, посол Євросоюзу в Україні.

Також Томбінський зазначив, що не бачить причин для перенесення підписання асоціації на 2014-й рік або пізніше, як про це заявляють деякі політики.

У той же час, канцлер ФРН Ангела Меркель не бачить готовності України виконати умови, необхідні для укладення угоди про асоціацію з ЄС.

Але якщо Київ виконає умови, необхідні для підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, підтримку в торгових конфліктах з Росією повинна бути їй надано.

Єврокомісар Фюле відвідає Україну вже завтра

Комісар Європейського Союзу з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прибуде до України вже завтра, 19 листопада.

Суд виправдав Віктора Пилипишина

Голосіївський районний суд Києва виніс виправдувальний вирок екс-голові Шевченківської районної держадміністрації столиці Віктору Пилипишину, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень.

А Центральна виборча комісія зареєструвала Віктора Пилипишина кандидатом у народні депутати на повторних виборах.

Збірна України полетіла до Парижу без Коваля

Збірна команда України з футболу вирушила до Франції, де 19 листопада на стадіоні «Стад де Франс» у Парижі зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2014 року з командою цієї країни.

Воротар Коваль пропустить матч Франція-Україна через отруєння .

Рада ЄС не ухвалила рішення про асоціацію з Україною

Рада Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС не ухвалила рішення по Україні, однак залишила "відкритими двері" для Києва, якщо він виконає умови для підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Робоча група погодилася лікування засуджених за кордоном не вважати відбуванням терміну

Члени парламентської робочої групи підтримали пропозицію про те, що час лікування засудженої особи за кордоном не повинно враховуватися в строк відбування покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі.

У США 5 людей стали жертвами потужних торнадо, десятки потрапили до лікарні

Кількість жертв численних торнадо, що обрушилися в неділю на американський штат Іллінойс і сусідні штати, за останніми даними, склало п'ять осіб, кілька десятків постраждали.