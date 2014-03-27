Сенат Польщі скасував Форум регіонів з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив українським журналістам у Варшаві.

"Вважаю, що те, що відбулося в Україні - агресія Росії, від’єднання Криму та роль в цьому Ради федерації РФ, - ведуть до того, що цей форум не може відбутися", - сказав Борусевич, зазначивши, що офіційно поінформував про це російську сторону 26 березня.

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За його словами, форум, який щороку відбувався (починаючи з 2009 року) і завданням якого була активізація співпраці органів місцевої влади Польщі та РФ, був дуже ефективним інструментом.

Борусевич висловив жаль, що ця співпраця переривається, і зазначив, що форум у будь-якому випадку не може відбутися, оскільки проти цього виступають представники польських органів місцевого самоврядування.

Крім цього, за його словами, голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко не змогла би приїхати до Польщі, оскільки потрапила у список осіб, яким заборонено в'їзд на територію Євросоюзу.

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Борусевич додав, що росіяни активно цікавились тим, чи цей форум відбудеться.

Форум відбувався почергово у Польщі та Росії. Його останнє засідання пройшло у Нижньому Новгороді у березні 2013 року і було присвячене питанням науки та культури. У форумі беруть участь представники польського Сенату, Ради федерації РФ та місцевих органів влади обох країн.