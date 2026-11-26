США виявилися не готовими до атак дронів на коротких відстанях.

США відмовилися використовувати уроки війни в Україні, зокрема, здатність ЗСУ до ефективного перехоплення дронів на коротких відстанях – і поплатилися за це, виявившись не готовими до атак Ірану. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів контрадмірал у відставці Марк Монтгомері, який прослужив у ВМС США 32 роки.

Монтгомері наголосив, що немає жодних сумнівів: Росія, Китай, Іран і Північна Корея обмінюються тактичними прийомами, освоєними під час війни в Україні, і застосовують їх на Близькому Сході.

Так, Іран успішно застосовував дрони "Шахед" на великих відстанях, однак тепер використовує їх і на коротших відстанях – під час атак на Бахрейн, Кувейт, Катар та східну частину Саудівської Аравії. При цьому Захід – попри те, що Україна останні два з половиною роки використовувала наземні засоби перехоплення дронів і демонструвала їх США, – так і не засвоїв цього уроку, зазначає Монтгомері.

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"У підсумку ми виявилися не готовими до подібних атак на малих відстанях. Ми цілком успішно збиваємо безпілотники, що летять у бік Йорданії, Ізраїлю або західних районів Саудівської Аравії, оскільки встигаємо направити туди авіацію для їх перехоплення. Однак у випадку з атаками Ірану на Бахрейн, Катар, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати та східну частину Саудівської Аравії йдеться про дуже короткі відстані. Авіація просто не встигає зайняти позицію. Тому тут необхідні саме наземні засоби перехоплення дронів", – пояснив він.

Контрадмірал вважає, що причиною припинення операції США проти Ірану стала саме неможливість нейтралізувати загрозу з боку безпілотників у зоні Перської затоки. Ці дрони завдавали серйозної шкоди об’єктам США та інфраструктурі союзників, чого можна було б уникнути, якби армія США за останні два з половиною роки перейняла досвід української армії.

"Вони проігнорували можливості, що відкривалися. Вони не взяли до уваги уроки, винесені на полях боїв в Україні. У результаті ефективна в усьому іншому повітряна та морська кампанія… була зупинена, оскільки ми більше не могли забезпечити необхідну протиповітряну оборону проти безпілотників", – пояснює він.

Український досвід війни

Раніше видання Business Insider повідомляло, що українські дрони змусили НАТО шукати нову зброю на випадок війни з Росією. Як зазначалося, застосування Україною далекобійних ударних безпілотників продемонструвало, наскільки важливою є їхня здатність долати потужні засоби радіоелектронної боротьби та досягати цілей навіть за таких перешкод.

Також аналітики писали, що армія США переймає український досвід використання дронів-ретрансляторів, які допомагають збільшити дальність польоту безпілотників.

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