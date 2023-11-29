Середньостатистичний росіянин вважає своїм обов'язком підтримувати те, що держава вважає правильним, демонструють свіжі опитування про ставлення до Путіна і війни в Україні.

Росіяни все більше втомлюються від війни режиму Володимира Путіна проти України, але розходяться в думках про те, якої шкоди вона завдала і як її припинити. Про це йдеться в доповіді, підготовленій на основі опитувань і фокус-груп російського Євразійського центру Карнегі і незалежної групи опитувань "Левада-центр", пише The Washington Post.

Примітно, однак, що, оскільки президент Володимир Путін, судячи з усього, готовий брати участь в "ручних" президентських виборах в березні, росіяни не ополчилися проти нього, а зусилля Заходу покарати Росію за війну не послабили його хватку за владу, йдеться в доповіді:

Всі наївні прогнози про те, що народне невдоволення, викликане санкціями і обмеженнями, накладеними військовим часом на повсякденне життя, призведе до падіння режиму Володимира Путіна, не виправдалися"

Більшість росіян переконані, що Росія заплатила таку високу ціну під час війни, що не повинна відмовлятися від жодної з окупованих нею територій України, а Путін має намір змусити Київ погодитися із захопленням російських земель, йдеться в доповіді, опублікованій у вівторок. 68% росіян підтримують продовження війни, 22% категорично виступають проти припинення вогню за будь-яких обставин. Стільки ж, близько 20%, рішуче виступають проти війни, і ця цифра не змінилася з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

Більшість росіян - 72% - підтримують мирні переговори, але тільки 19% готові піти на поступки Україні заради миру. В опитуваннях, наведених у доповіді, взяли участь 1 600 осіб.

Найбільш активну підтримку війні надає мотивована і вольова меншість, в основному літні чоловіки-мілітаристи, які, як правило, посилаються на російську пропаганду про необхідність "боротьби з українськими нацистами". У партії підтримки війни молодих людей і жінок меншість.

"Хоча суспільство втомилося від "спеціальної військової операції", існують різні думки про те, як повинні закінчитися бойові дії. Проблема в тому, що середньостатистичний росіянин вважає своїм обов'язком підтримувати те, що держава вважає моральним і правильним. Цим пояснюється зростання підтримки репресивних і обмежувальних законів", - йдеться в доповіді, використовуючи офіційний евфемізм Кремля для позначення війни.

Як говориться в доповіді:

Російська масова свідомість застрягла між двома суперечливими поглядами. У фокус-групах більшість прихильників війни стверджували, що "нам потрібно закінчити розпочате" і "ми вже занадто багато втратили, щоб зупинятися, досить тільки перемоги"

Однак високі витрати і відсутність явних переваг війни викликають певне занепокоєння: 41 відсоток росіян вважає, що війна принесла більше шкоди, ніж користі, ще 38 відсотків тих, хто вважає навпаки, йдеться в доповіді.

"Багато людей підтримують ініціативи уряду, усвідомлюючи шкоду, яку вони завдають", - йдеться в доповіді. Хоча росіяни висловлюють мало довіри уряду в таких повсякденних питаннях, як надання послуг, вони, тим не менш, схоже, приймають аргументи Кремля про необхідність війни. "Це говорить нам про механізм прийняття рішень людьми: вони будуть підкорятися всьому, що вирішить уряд".

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