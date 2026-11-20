Він перепросив саме за формулювання, а не за зміст своєї заяви.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив за свої слова на адресу заступника глави Пентагону Елбріджа Колбі за те, що назвав його критику українських далекобійних ударів по Росії "дурницею".

Про це Пісторіус повідомив в інтерв’ю Politico. За його словами, він перепросив саме за формулювання, а не за зміст своєї заяви. Також міністр підтвердив, що вже провів телефонну розмову з Колбі.

"Я вибачився за свій вибір слів", – сказав Пісторіус.

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Водночас німецький міністр наголосив, що не змінив своєї позиції щодо права України завдавати таких ударів.

"Я також чітко дав зрозуміти – і він бачить це так само – що у нас просто різні погляди на це", - додав він.

Суперечка Пісторіуса та Колбі – що відомо

Як повідомляв УНІАН, суперечка виникла після засідання Рамштайну, яке відбулося 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Під час зустрічі представник Пентагону Елбрідж Колбі поставив під сумнів ефективність українських ударів углиб російської території. На його думку, такі операції не наближають завершення війни та не стримують просування російських військ на фронті. При цьому про російські атаки по містах та цивільній інфраструктурі у своїй заяві він не згадав.

Пісторіус різко відреагував на цю оцінку. Він заявив, що такі слова є недоречними та "доволі дурними". Він заявив, що замість критики українських атак по стратегічних і військових об'єктах у Росії західним партнерам варто звертати увагу на систематичні російські удари по енергетичній, водній та тепловій інфраструктурі України.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодився з позицією Пісторіуса, але висловився стриманіше.

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