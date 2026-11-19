Сікорський наголосив, що це "викликає занепокоєння".

Польські політики жорстко відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який на зустрічі в Китаї назвав російського диктатора Володимира Путіна своїм "другом" та заявив, що у них "чудові стосунки".

Такі висловлювання Трампа жорстко прокоментували прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

Так, Туск у соцмережі Х, коментуючи цю заяву, написав: "Боже, вбережи нас від таких друзів".

Відео дня

У свою чергу Радослав Сікорський зазначив, що "обійми" Трампа з Путіним викликають тривогу.

"Те, як він обійається з Путіним, називаючи його другом, викликає у нас певне занепокоєння. Виникає питання: з ким він більше дружить, з Путіним чи нашим президентом? І що б він зробив, якби виникла неминуча ситуація? Кого б він обрав?" – сказав Сікорський.

Сікорський також зауважив, що риторика про зустріч Сі-Трампа-Путіна в Китаї як про "нову Ялту" відповідає очікуванням Кремля.

"Ялта була моментом, коли Москва контролювала Центральну та Східну Європу. Сьогодні, слава Богу, ми суверенні, і вони можуть вирішувати там різні речі. Україна продовжуватиме захищатися, а ми будемо її підтримувати", – сказав він.

Тристороння зустріч Путіна, Сі і Трампа

Нагадаємо, Трамп під час виступу назвав честю можливість перебувати поруч із російським президентом, звернувшись до нього по імені. Трамп також заявив, що довго обговорював з Путіним завершення війни в Україні.

Водночас у декарації, опублікованій за підсумками переговорів, немає жоднї згадки ні про україну, ні про Європу.

Вас також можуть зацікавити новини: