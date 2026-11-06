'Це буде велика угода': Трамп заінтригував заявою після зустрічі з посланцем Путіна

За словами Трампа, майбутня угода може стосуватися не лише завершення війни в Україні, а й усієї Європи. Водночас подробиць можливих домовленостей він не розкрив.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. Про це він сказав після зустрічі з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим у Білому домі, повідомляє Associated Press.

"Буде угода, це буде велика угода, і вона стосуватиметься не лише України", – сказав Трамп журналістам, додавши, що вона може охоплювати всю Європу.

Американський президент підтвердив, що зустрічався з Дмитрієвим, однак відмовився розповідати, про що саме вони говорили.

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Зустріч відбулася на тлі активізації дипломатичних контактів між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Зокрема, представники адміністрації Трампа проводили окремі переговори з українськими та європейськими посадовцями у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

У США обговорюють гарантії безпеки для України

Зять американського президента Джаред Кушнер, який брав участь у переговорах у Брюсселі, назвав їх продуктивними. За його словами, основними темами стали гарантії безпеки для України та ширша система безпеки для Європи.

"Ми інтенсивно працюємо з усіма сторонами, щоб знайти практичні рішення, які допоможуть завершити цю війну та закласти основи для тривалого миру", – написав Кушнер у соціальних мережах.

Крім того, наступного тижня в Абу-Дабі мають відбутися тристоронні переговори за участю США, України та Росії. Це будуть перші такі мирні переговори з лютого.

Водночас Трамп останнім часом критикував президента України Володимира Зеленського за небажання йти на поступки для завершення війни. Наприкінці кампанії до проміжних виборів у США американський президент також домовився з Путіним про зняття санкцій з російського експорту дизельного пального.

Зустріч у Білому домі відбулася після перемир'я в окупованих Олешках

Кирило Дмитрієв прибув до Білого дому на захід, присвячений шестиденному припиненню вогню між Україною та Росією в окупованих Олешках Херсонської області. Перемир'я тривало з 27 жовтня до 1 листопада і стало найзначнішим локальним припиненням бойових дій від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дмитрієв подякував першій леді США Меланії Трамп за її гуманітарну роль в організації домовленостей. За його словами, Путін особисто давав відповідні вказівки та просив передати Меланії подяку за її роботу.

На заході також були присутні голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Меланія Трамп заявила, що сподівається перетворити тимчасове припинення вогню на триваліші домовленості, які можна буде поширити на інші території.

За її словами, під час шестиденного перемир'я з Олешок вдалося евакуювати майже 800 людей, а місцевим жителям доправити гуманітарну допомогу.

Перша леді також передала представникам Путіна та Зеленського особисті листи для обох президентів. Дмитрієв подарував їй картину, намальовану 11-річною дівчинкою, а український президент передав нагороду на знак визнання її ролі в організації перемир'я.

При цьому Дональд Трамп окремо наголосив, що не зустрічався з українськими посадовцями, які також перебували в Білому домі.

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