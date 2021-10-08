Після падіння він зліз на землю і хотів встати, але люди благали його залишатися на місці. При цьому потерпілий просив "Дайте мені спокій, я хочу померти".

У місті Джерсі-Сіті (штат Нью-Джерсі, США) чоловік впав з висоти дев'яти поверхів висотної будівлі, приземлився на BMW і дивом вижив.

Як розповіли свідки, в середу, 6 жовтня, 31-річний чоловік впав просто на дах припаркованого чорного BMW 330i, потім встав і запитав "Що сталося?", пише New York Post.

"Я почула сильний шум, спочатку не подумала, що це була людина. Заднє скло машини вилетіло - розлетілося. Потім хлопець піднявся і закричав. Його руку було повністю вивернуто. Я подумала: "Боже мій!" Була в шоці. Це нагадувало фільм", - повідомила 21-річна очевидиця Христина Сміт.

Вона вважає, що від глибоких ран чоловіка могла врятувати дута куртка.

Дівчина швидко зателефонувала до служби 911, а потім зробила фото і відео того, що відбувається. У ролику серед іншого помітно, що попри падіння з великої висоти на чоловікові досі тримається медична маска.

Потерпілого доставили в лікарню на машині швидкої допомоги. У четвер його стан все ще був критичним.

Достеменно невідомо, що ця людина робила в будівлі, з вікна якої випала. За словами джерела, знайомого з ситуацією, чоловік відмовився назвати поліцейським навіть своє ім'я.

"Він провалився в машину через люк в даху, потім виліз і впав на землю. Він хотів встати, але люди намагалися змусити його лежати: "Ти не знаєш, наскільки тебе пошкоджено". Так він залишався там, поки не приїхали поліція і швидка допомога. Він весь час повторював: "Дайте мені спокій, я хочу померти". Ви бачили, що одна з його рук була явно зламана, але він був у свідомості, він рухався. Він хотів померти. Це була його мета. Однак у Бога інші плани", - розповів 50-річний Марк Бордо, який працює в будівлі і спостерігав наслідки стрибка.

Раніше одесит у житловому комплексі "Альтаїр" вистрибнув з вікна 23-го поверху, впав на авто і вижив. А в Києві з балкона 21-го поверху випала дитина. Малюк загинув.

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Автор: Катерина Комолова