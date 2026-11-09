'Я пожартував': Трамп відмовився від ідеї призначити голову UFC своїм прессекретарем

За словами Трампа, голова UFC у захваті від цієї ідеї.

Президент США Дональд Трамп заявив, що жартував, коли говорив про те, що хоче призначити голову UFC Дейну Вайта своїм прес-секретарем. Про це пише The New York Times.

"Скажу вам чесно, я просто пожартував. Дейна у захваті від цієї ідеї, а Дейна такий один. З ним краще не зв’язуватися", – сказав журналістам Трамп.

Президент США підтвердив, що сьогодні, 9 листопада, він зустрінеться з Вайтом у Білому домі. Однак, за його словами, вони не обговорюватимуть кандидатуру глави UFC на посаду прессекретаря.

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Крім того, раніше плани щодо зустрічі підтвердив і сам Вайт. Він заявив, що йому "буде про що поговорити" з Трампом.

Заява Трампа щодо Уайта

Раніше президент США Дональд Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що він запропонував голові UFC Дейні Вайту посаду свого прессекретаря. Також він попросив залучити бійців UFC до охорони Білого дому, включаючи російських спортсменів.

За його словами, ці люди потрібні, щоб "захистити США від божевільних лівих". Також Трамп доручив Мін'юсту розслідувати заяви демократів, які самі пригрозили чиновникам з його команди парламентським розслідуванням.

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