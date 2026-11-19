При цьому він заявив, що загалом війна в Україні жодним чином не впливає на США.

Війна в Україні приносить США прибуток завдяки продажу зброї Європі для Києва.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп телеканалу Fox News. Він додав, що Вашингтон продає зброю для України за повною ціною.

"Ми не надаємо знижок. Тож можна сказати, що ми на цьому чудово заробляємо", – заявив президент.

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У цьому контексті Трамп знову повторив свою давню мантру про те, що його попередник Джо Байден нібито передав Україні 350 млрд доларів готівкою.

Примітно, що ця сума не відповідає дійсності, оскільки Конгрес США за весь час схвалив для України близько $175 млрд, і значна частина цих коштів пішла американським збройовим компаніям, які виробляли зброю для України, а не готівкою Києву.

До речі, глава Білого дому зазначив, що українці чудово воюють, але загалом війна в Україні жодним чином не впливає на США.

Заяви Трампа про Україну

Останнім часом Трамп зробив низку заяв щодо війни Росії проти України та перспектив її завершення.

Зокрема, 9 листопада в інтерв’ю CBS News він заявив, що після завершення війни Україна може мати "дещо іншу форму", натякнувши на можливі територіальні зміни. Водночас він висловив упевненість, що війна незабаром закінчиться.

16 листопада Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито пом’якшує свою позицію щодо України.

Також Трамп заявляв про можливість укладення масштабної угоди щодо завершення війни, яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи.

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