Трамп запропонував залучити росіян до охорони Білого дому

За його словами, ці "люди потрібні, щоб захистити США від божевільних лівих".

Президент США Дональд Трамп заявив, що запропонував голові UFC Дейні Уайту стати прес-секретарем і попросив його привести з собою команду бійців, зокрема росіян Хабіба Нурмагомедова та Іслама Махачева.

"З радістю повідомляю, що великому Дейні Уайту - запеклому бійцю та воїну - було запропоновано обійняти посаду прес-секретаря Сполучених Штатів. Я попросив його залучити в якості помічників - навіть якщо деякі з них не з нашої країни - Іслама Махачева, Хабіба Нурмагомедова, Джастіна Гейджі, Деніела Корм'є, Аманду Нуніс та Кайлу Гаррісон", - написав він у Truth Social.

За його словами, ці "люди потрібні, щоб захистити США від божевільних лівих".

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"Дейна стане унікальним прессекретарем, якого ще не було. Дейн, будь ласка, погодись", - додав він.

Також Трамп доручив Мін'юсту розслідувати заяви демократів, які самі пригрозили чиновникам з його команди парламентським розслідуванням.

Призначення Трампа

З 9 листопада апарат Білого дому очолить Стівен Міллер - один із найближчих соратників президента та ключових ідеологів жорстких заходів проти нелегальної імміграції.

Він працює з Трампом ще з часів президентської кампанії 2016 року. Він брав участь у розробці міграційних обмежень, просував будівництво стіни на кордоні з Мексикою та виступав за масові депортації.

На посаді глави апарату Міллер замінить Сьюзі Вайлс, яка перейде до політичної структури Трампа.

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