Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів.

Відправка анонсованої минулого тижня допомоги Україні від Фінляндії була відкладена. Причиною цього став страйк докерів, який організувала Профспілка працівників автотранспорту.

Як повідомляє фінське видання YLE, в оголошену раніше допомогу входять три пожежні машини, карета швидкої допомоги та обладнання для рятувальних операцій.

"У Міністерстві сподіваються відправити необхідні товари в Україну протягом цього тижня, але точний час відправки поки невідомо. У МВС заявили агентству STT, що затримки не будуть значними. Інша допомога, спрямована в Україну, також може бути затримана на кілька днів через страйк", – йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що страйк почався 15 лютого. Це сталося після того, як Профспілка працівників автотранспорту AKT відхилила посередницьку пропозицію для врегулювання трудового спору в транспортному секторі. Переговори з цього питання мають продовжитися в середу, 22 лютого.

При цьому сам страйк є безстроковим.

Війна в Україні: допомога від Фінляндії

У середині лютого 2023 року стало відомо, що Фінляндія готує військову допомогу для України. Це буде 13 пакет, проте поки невідомо, що туди увійде.

Попередній пакет був узгоджений у січні. Повідомлялося, що він стане найбільшим і включатиме важке озброєння.

Однак Фінляндія досі не прийняла рішення щодо передачі Україні своїх танків Leopard 2, незважаючи на отримання "зеленого світла" від Німеччини. Прем'єр-міністр країни Санна Марін в інтерв'ю журналістам розповіла, що стратегічна ситуація для Фінляндії "трохи відрізняється" від інших країн через наявність спільного кордону з Росією.

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