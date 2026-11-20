Однією з головних переваг української системи називають швидкість впровадження інновацій.

Британській армії необхідно докорінно змінити підготовку піхотних підрозділів, врахувавши уроки оборони України від російського вторгнення та сучасної війни.

Як пише The Independent, згідно з новою доповіддю Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), близько 45% особового складу британського піхотного батальйону мають бути залучені до роботи з безпілотними системами.

"Британський батальйон легкої піхоти у повному складі складається з 561 особи. Якби британська армія прийняла український рівень використання БПЛА, приблизно 45% формування становитиме комплекс БПЛА", – йдеться у звіті.

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Автори дослідження наголошують, що український досвід уже докорінно змінив уявлення про сучасний бій. Однією з головних переваг української системи називають швидкість впровадження інновацій. Військові на передовій можуть замовляти необхідні модифікації безпілотників і брати участь у їхньому вдосконаленні. Завдяки цьому процеси, які в європейських оборонних структурах можуть тривати роками, в Україні іноді займають лише кілька днів.

RUSI також звертає увагу на те, що безпілотні системи не повинні повністю замінювати традиційне озброєння. Навпаки, фахівці з безпілотників служитимуть разом із традиційними фахівцями з озброєння, які використовують міномети, кулемети та протитанкові ракети, а не повністю їх замінять.

"Міномет змушує ворожі війська пікірувати на землю, щоб мінімізувати вплив осколків. У такому положенні вони вразливі для FPV. Натомість, солдату, атакованому FPV, рекомендується втекти в ліс, що змусить FPV сповільнитися, а потім відкрити по ньому вогонь. Однак, перебуваючи у вертикальному положенні, солдат стає вразливим до мінометного вогню. Тому руйнівна тактика полягає в тому, щоб або притиснути піхоту на відкритій місцевості мінометом, а потім знищити її за допомогою FPV, або, навпаки, досягти початкового влучання за допомогою FPV, щоб змусити війська бігти до лінії лісу, заздалегідь націленої на міномет, а потім обстріляти їх з нього", - йдеться у звіті.

Ще одним важливим висновком є фактичне зникнення безпечних зон на полі бою. Завдяки постійному спостереженню з повітря переміщення військових стає помітним для противника практично в будь-який момент. В Інституті наголосили: кожен український та російський солдат знає, що ворог його майже постійно бачить. Дрони повністю змінили концепцію приховування – єдине місце, яке дрони не бачать, це під землею.

Особливу роль безпілотники відіграють і в логістиці. Постачання боєприпасів, обладнання та інших необхідних вантажів дедалі частіше здійснюється за допомогою повітряних і наземних роботизованих платформ.

У доповіді наводиться приклад української бригади, яка протягом одного місяця виконала 824 місії з постачання вантажів за допомогою наземних безпілотних платформ. Маса вантажів під час таких операцій становила від 100 до 150 кілограмів.

Водночас використання роботизованої техніки супроводжується значними втратами. За оцінками дослідників, навіть за 80% успішності місій батальйон може очікувати втрати 10–20 БПЛА багатофункціонального призначення на тиждень. Зазвичай вважається, що 50% платформ, що підтримують наступальні дії, будуть втрачені протягом операції.

У RUSI попереджають: сучасним арміям тепер доведеться адаптуватися до логістики, яка значною мірою залежить від безпілотних апаратів на землі та в повітрі.

Перейняття досвіду України у застосуванні дронів

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили Великої Британії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження безпілотників. План передбачає інвестиції в розмірі 5 млрд фунтів стерлінгів, спрямовані на розширення використання збройними силами безпілотних літальних апаратів та автономної зброї для протидії зростаючій загрозі з боку Росії.

Група створюється за зразком українських Сил безпілотних систем, які стали самостійним родом військ у складі ЗСУ. Завданням нового підрозділу буде об’єднання людей, даних і техніки для швидкого, масштабного та економічного вирішення реальних оперативних завдань.

Примітно, що Україна використовує приблизно 200 000 дронів на місяць. Британія ж має у своєму арсеналі близько 10 000 дронів, які в разі великого конфлікту можуть бути витрачені за лічені дні.

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