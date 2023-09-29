Країна зміцнює захист кордону.

Румунія перекидає засоби ППО ближче до селищ, розташованих через річку від України, а також збільшує кількість військових спостережних пунктів і патрулів у цьому районі.

Про це Reuters розповіли два високопоставлених джерела в оборонних відомствах. За їх словами, падіння уламків дронів в Румунії підкреслюють небезпеку непорозуміння або навіть гіршого розвитку подій між Росією і НАТО.

У селищі Плауру, розташованому в декількох сотнях метрів від українського Ізмаїла, вже побудували два бомбосховища. Жителів довколишніх районів сповіщають про атаки дронів на Україну за телефонами. При цьому мер комуни Сеаталчіой Тудор Чернега каже, що поганий прийом мобільного зв'язку впливає на їх ефективність.

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Джерела видання в оборонному відомстві заявили, що їм не відомо жодного випадку, коли "повністю справні" російські безпілотники потрапляли в повітряний простір Румунії. За їхніми словами, три відомі випадки "не були пов'язані з вибухівкою".

Падіння дронів в Румунії

Повідомлялося, що на території країни неодноразово падали російські безпілотники, проте румунська влада довгий час заперечувала це. На початку вересня вони визнали, що виявили уламки дрона в районі Плауру.

Нещодавно Міноборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири винищувачі F-16 прибули на авіабазу Борча, розташовану в 150 км на південь від Ізмаїла.

Крім того, країна розширила безпольотну зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км всередині Румунії і до висоти 4 000 м.

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