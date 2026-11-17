Пілоти винищувачів передали екіпажам російських літаків попередження та вжили заходів реагування.

Ймовірно два російські військові, увійшли до повітряного простору Японії поблизу острова Окіносіма в префектурі Фукуока. У відповідь Повітряні сили Японії підняли винищувачі. Про це повідомило Міністерство оборони Японії, пише The Japan Times.

Пілоти винищувачів передали екіпажам російських літаків попередження та вжили заходів реагування.

За даними японського оборонного відомства, літаки пройшли через Цусімську протоку, а потім пролетіли між островом Йонагуні (префектура Окінава) та Тайванем, після чого попрямували до західної частини Тихого океану.

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"Порушення територіального повітряного простору Японії російськими літаками є не лише серйозним порушенням суверенітету Японії, а й загрозою нашій безпеці. Це абсолютно неприйнятно. Ми висловили Росії надзвичайно рішучий протест дипломатичними каналами та рішуче вимагали, щоб подібні інциденти не повторювалися", – заявив на прес-конференції головний речник уряду, головний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара.

У Японії наголосили, що несанкціоноване проникнення іноземних військових літаків у територіальний повітряний простір країни є надзвичайно рідкісним явищем. Йдеться про повітряний простір над територією та територіальними водами в межах 12 морських миль (близько 22 км) від узбережжя. В Токіо наголосили, що вільні польоти в межах територіального повітряного простору іншої країни заборонені міжнародним правом.

Журналісти звернули увагу, що інцидент стався напередодні запланованої на четвер тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені.

У The Japan Times припускають, що цей інцидент міг бути спробою Москви перевірити реакцію Токіо та швидкість реагування японської авіації.

Видання нагадало, що відносини між Японією та Росією останнім часом погіршилися через затримання в Москві японського журналіста за підозрою у шпигунстві, а також арешту активів японської корпорації Japan Tobacco. До того ж, Токіо та Москва перебувають у тривалій суперечці щодо чотирьох островів на північний схід від Хоккайдо, які окупувала Росія, і на які претендує Японія, - суперечка, яка завадила двом країнам підписати мирний договір після Другої світової війни.

Російська авіація біля Японії – інші новини

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня по 30 вересня 2026 року Сили самооборони Японії провели 442 вильоти на перехоплення китайської та російської авіації, яка загрожувала островам країни.

Для порівняння, за весь 2025 рік для перехоплення авіації РФ винищувачам Сил самооборони Японії довелось виконати всього 59 вильотів. По протидії авіації КНР статистика виглядає так - 285 вильотів за квітень-вересень 2026 року, та всього 198 вильотів за весь 2025 рік.

За словами аналітиків, російські окупанти практикують як групові польоти своєї стратегічної авіації разом з Китаєм, а саме Ту-95МС та H-6, так і самостійні вильоти в напрямку Японських островів.

Основна активність вильотів розвідувальної авіації РФ припадає на район острова Хоккайдо, який прилягає до Північних (Курильських) островів, частину території яких Росія повинна була повернути до складу Японії в межах однієї з міжнародних домовленостей.

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