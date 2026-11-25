Він висловив думку, що українські та російські солдати нібито "не відчувають ненависті один до одного".

Спецпосланець президента США та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон, навпаки, підтримує Україну, зокрема надаючи їй розвідувальні дані. Про це пише Clash Report.

"По-перше: ми не чинили жодного тиску на президента Зеленського чи українців. Наше завдання - бути посередником. Насправді ми їх підтримуємо. Ми ділимося з ними розвідданими. І Америка була їхнім найбільшим донором у цій війні. Позиція президента Трампа завжди полягала у підтримці", - сказав він.

За його словами, обидві сторони хочуть завершити війну так, щоб забезпечити довгостроковий і міцний мир.

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"Якщо ви - Росія, то ви не хочете, щоб Україна та Європа нарощували сили біля ваших кордонів. А якщо ви - Україна, то ви не хочете, щоб усе закінчилося так, що Росія зможе знову зосередити війська біля кордону й знову напасти на вас - у ситуації, коли у вас не буде належних засобів оборони та гарантій, здатних це запобігти", - сказав спецпосланець.

Відповідаючи на запитання про реалістичність вступу України до НАТО, Кушнер заявив:

"Усе завжди можливо. Ми надамо обом сторонам можливість знайти рішення".

Він також висловив думку, що українські та російські солдати нібито "не відчувають ненависті один до одного".

"Багато хто з цих солдатів - чи то з української, чи з російської сторони - опинилися там з волі своїх керівників. Не думаю, що вони відчувають ненависть один до одного. Вважаю, вони хотіли б повернутися додому, до своїх родин", - сказав зять Трампа.

Переговори щодо України

Раніше оглядач Foreign Policy Крістіан Керіл писав, що президент США Дональд Трамп прагне укласти мирну угоду між Україною та Росією до початку січня, проте його плани можуть не здійснитися через позицію Кремля та опір європейських союзників.

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