В ЄС не зможуть отримати доступ до сторінок або контенту, опублікованого RT і Sputnik.

Facebook і TikTok обмежили доступ до контенту телеканалу Russia Today і агентства Sputnik на своїх платформах.

Про це повідомив віце-президент материнської компанії Facebook Meta Нік Клегг в Twitter.

"Ми отримали запити від низки урядів і ЄС про вжиття подальших заходів щодо російських ЗМІ, контрольованих державою. Враховуючи винятковий характер поточної ситуації, зараз ми будемо обмежувати доступ до RT і Sputnik на території ЄС", - сказав Нік Клегг,

Представник TikTok повідомив виданню NPR, що вони також блокують ці ЗМІ в ЄС. Люди, які використовують програми соціальних мереж в країнах ЄС, не зможуть отримати доступ до сторінок або контенту, опублікованого RT і Sputnik.

У неділю президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оголосити про заборону цих двох ЗМІ, назвавши їх "кремлівською медіа-машиною".

"Державні Russia Today і Sputnik, а також їх дочірні компанії більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна", — коментувала вона.

RT і Sputnik накопичили велику кількість підписників в Facebook, Instagram і YouTube. Тільки у телеканалу RT більш як 7 мільйонів підписників на головній сторінці в Facebook і 4,6 мільйона - на основному каналі в YouTube,

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