Глава Nvidia визнав роман із жінкою, підозрюваною в шпигунстві на користь Китаю: реакція Трампа

Рада директорів уже взялася за власне розслідування.

Влітку 2024 року генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга сфотографували в барі на Тайвані поруч із китайською бізнесвумен Еліс Хуанг. Тепер у США вважають, що ця жінка працювала на головну спецслужбу Китаю, а сам Хуанг визнав, що зрадив дружину. Про це повідомляють The New York Times та Axios.

Як пише The New York Times, минулої весни серед високопосадовців адміністрації Трампа ходила службова записка з розвідданими про Еліс Хуанг. У ній ішлося, що вона шпигувала на користь Міністерства державної безпеки Китаю, головної розвідувальної служби країни. Попри однакове прізвище, жінка не є родичкою глави Nvidia.

За даними газети, Еліс Хуанг завербували, щоб вона збирала інформацію про Дженсена Хуанга. Пекін хотів більше дізнатися про американські чипи для штучного інтелекту. Крім того, через неї, ймовірно, намагалися вплинути на Nvidia, щоб компанія домагалася дозволу продавати Китаю свої найпотужніші чипи.

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Як зазначає видання, американські спецслужби щонайменше рік вели електронне стеження за жінкою, яка має громадянство Китаю. Трампа ще минулого року поінформували про її стосунки з главою Nvidia, але президент вирішив нічого не робити.

Досі невідомо, коли саме вони познайомилися. Як пише газета, у 2024 році, приблизно тоді, коли з'явилося їхнє спільне фото, компанія Еліс Хуанг Megaspeed почала закуповувати сучасні ШІ-чипи на мільярди доларів. Megaspeed будує центри обробки даних у Південно-Східній Азії, а потім здає їхні обчислювальні потужності китайському інтернет-гіганту Alibaba. За даними видання, так Китай обхідним шляхом отримує доступ до чипів Nvidia, які США заборонили продавати туди напряму.

У посольстві Китаю назвали публікацію The New York Times "необґрунтованою" і "нічим іншим, як наклепом на Китай".

Як нагадує газета, Хуанг роками закликав уряд США дозволити продавати Китаю ШІ-технології. На його думку, так американські компанії створили б конкуренцію китайському гіганту Huawei і сповільнили б його розвиток. У 2025 році він переконав Трампа скасувати заборону і дозволити Nvidia продавати Китаю менш потужний чип. Згодом вони домовилися про продаж другого за потужністю чипа компанії, а США отримують із цих продажів 25%.

Після цих публікацій Хуанг сам визнав роман у листі до працівників Nvidia. Як повідомляє Axios, видання отримало чернетку цього листа.

"Я маю попросити вибачення у своєї родини та у всіх вас.Я був невірним своїй дружині. Мої вчинки завдали болю їй і нашим дітям. Тому, що я зробив, немає виправдання", – зізнався глава Nvidia.

За його словами, він бере на себе "повну відповідальність" за те, що сталося. Хуанг також визнав, що підвів працівників компанії, раду директорів та акціонерів.

Реакція Трампа

Того ж вечора на захист Хуанга став Дональд Трамп. Журналісти запитали президента, чи візьме він главу Nvidia з собою в азійське турне наступного тижня.

"Не знаю, але я б його точно взяв", – відповів Трамп.

Скандал президент США прокоментував коротко.

"Я не чув, щоб він зробив щось погане. Він мав справу з кимось, але, знаєте, так роблять усі", - додав Трамп.

Як зазначає Axios, відколи Трамп повернувся до Білого дому, Хуанг став одним із його улюблених бізнесменів і часто з'являється на заходах в адміністрації. Ба більше, він їздив із президентом до Китаю навіть після того, як Трамп отримав записку з попередженням про цей зв'язок.

Тим часом критика лише посилюється. Кілька конгресменів вимагають перевірок, а інвестори побоюються, що скандал кине тінь на весь ринок штучного інтелекту.

Китай будує власну індустрію чипів

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що китайський фізик Да Бо 13 років вивідував чипові секрети США та Японії. Він працював у японському Національному інституті матеріалознавства, а у 2022 році потрапив у спільний проєкт з американською компанією Lam Research. Так він отримав доступ до технологій виробництва 3-нанометрових чипів на тайванському заводі TSMC. Згодом Да Бо повернувся до Китаю разом із цілою командою і очолив роботу в китайському центрі розробки чипів.

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