Ті, хто закликають до миру, повинні вимагати від країни-загарбника піти.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс порадив тим, хто пропонує почати мирні переговори, адресувати такі пропозиції виключно Росії, що розв'язала повномасштабну війну проти України.

"Не просіть "обидві сторони" "обговорити мир" після вторгнення. Кажіть загарбнику піти. Ті, хто хоче миру, повинні звертатися зі своїми вимогами до [президента РФ Володимира] Путіна, а не до [президента України Володимира] Зеленського", - написав Ландсбергіс в Twitter.

Переговори з Росією - позиція України

Протягом останніх тижнів від іноземних політиків деделі частіше лунають заклики до початку мирних переговорів Росії та України. Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголошував, що Росія може говорити про бажання закінчити війну, але насправді продовжує вбивати українців і намагатися захопити більше території і зовсім не демонструє інтересу до сумлінних переговорів.

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Україна неодноразово заявляла. що виведення російських військ з усієї української території є умовою для старту переговорів, а зараз будь-які ініціативи з мирного врегулювання недоцільні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання іноземних журналістів про можливий діалог з Путіним, заявив, що він терорист, який придумує назви своїм кривавим злочинам, і ніяких переговорів з ним бути не може.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що мирні переговори між Україною і Росією все ж відбудуться в майбутньому. Темами стануть капітуляція Росії, репарації і покарання військових злочинців.

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