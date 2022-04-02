Замість звичайного голосового помічника росіяни тепер слухають лайку українського автора п'єс.

Відома хакерська група Anonymous зламала російський сервіс "Яндекс.Навігатор". Тепер застосунок "говорить" голосом українського автора п'єс та художника Леся Подерв'янського.

Про це повідомляє Gagadget.

За інформацією видання, хакери провели атаку та видалили доступ до всіх клієнтських пристроїв, на яких був встановлений застосунок. Окрім цього, вони видалили усі версії голосових помічників. Замість них хакери встановили новий голосовий модуль.

Тепер "Яндекс.Навігатор" отримав новий "голос" - з росіянами "розмовляє" український митець Лесь Подерв'янський. Він відомий своїми лайливими п'єсами. За інформацією видання, користувачі застосунки теж зможуть оцінити величезну кількість нецензурної лексики від Подерв'янського.

В офіційному Twitter-акаунті хакери поки що не коментували цю інформацію та не давали підтвердження атаки на "Яндекс.Навігатор".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що хакери Anonymous, що виступають проти російської агресії та повномасштабної війни в Україні, яку розпочав Кремль, "злили" 15 ГБ даних російської православної церкви.

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