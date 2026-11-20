Історія притягне до відповідальної їх обох, наголосив Байден.

Син колишнього президента США Хантер Байден різко розкритикував діючого американського лідера Дональда Трампа за те, що він назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна своїм другом.

Відповідний пост він виклав на сторінці в X. "Велика зрада. Зрада союзників, які нам довіряли. Зрада солдатів, які служили. Зрада кожного американця, який вірив, що посада важливіша за саму людину", – написав Хантер Байден.

Він також заявив, що діючий американський президент дбає лише про себе.

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"Історія притягне обох цих чоловіків до відповідальності за їхні злочини", – додав Байден.

Що цьому передувало

Американський президент Дональд Трамп назвав російського диктатора Путіна "своїм другом" на полях саміту АТЕС у Шеньчжені під час двосторонньої зустрічі. У Кремлі після цього заявили, що на зустрічі вони обговорювали питання війни в Україні.

У Польщі вже розкритикували такі заяви Трампа. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск на сторінці в X написав: "Боже, вбережи нас від таких друзів". А міністр закордонних справ Радослав Сікорський відзначив, що обійми Трампа та Путіна викликають тривогу.

Після тристоронньої зустрічі з Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпінем, Трамп поспілкувався з європейцями. За даними Bloomberg, під час цієї розмови американський президент заявив, що зустріч у Китаї пройшла успішно і що вона може сприяти завершенню війни в Україні.

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