Син колишнього президента США Хантер Байден різко розкритикував діючого американського лідера Дональда Трампа за те, що він назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна своїм другом.
Відповідний пост він виклав на сторінці в X. "Велика зрада. Зрада союзників, які нам довіряли. Зрада солдатів, які служили. Зрада кожного американця, який вірив, що посада важливіша за саму людину", – написав Хантер Байден.
Він також заявив, що діючий американський президент дбає лише про себе.
"Історія притягне обох цих чоловіків до відповідальності за їхні злочини", – додав Байден.
Що цьому передувало
Американський президент Дональд Трамп назвав російського диктатора Путіна "своїм другом" на полях саміту АТЕС у Шеньчжені під час двосторонньої зустрічі. У Кремлі після цього заявили, що на зустрічі вони обговорювали питання війни в Україні.
У Польщі вже розкритикували такі заяви Трампа. Прем’єр-міністр країни Дональд Туск на сторінці в X написав: "Боже, вбережи нас від таких друзів". А міністр закордонних справ Радослав Сікорський відзначив, що обійми Трампа та Путіна викликають тривогу.
Після тристоронньої зустрічі з Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпінем, Трамп поспілкувався з європейцями. За даними Bloomberg, під час цієї розмови американський президент заявив, що зустріч у Китаї пройшла успішно і що вона може сприяти завершенню війни в Україні.