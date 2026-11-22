Канадських чиновників про це навіть не попередили.

Міністр оборони США Піт Хегсет запровадив нові обмеження у відносинах між збройними силами США та Канади. Цей крок лише загострює масштабний конфлікт між Вашингтоном та Оттавою, який ще більше загострив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїми неодноразовими погрозами анексувати Канаду.

Як стало відомо, Хегсет видав цю директиву у засекреченій записці, яку розіслав минулого тижня. Один із чиновників підкреслив, що для канадців це сприйматиметься як справжній "удар по обличчю", пише The Washington Post. А головне – наразі незрозуміло, як саме тепер обмежиться взаємодія між військовими двох країн.

Прес-секретар Хегсета Шон Парнелл у відповідь на запит розповів, що в Пентагоні "вживають заходів для того, щоб взаємодія з Канадою дійсно сприяла конкретним оборонним цілям США. І в підсумку – підтримувало оновлені оборонні відносини".

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Парнелл також уточнив, що директива Хегсета не вплине ані на обмін розвідувальною інформацією, ані на те, як збройні сили США та Канади співпрацюють у рамках НАТО. Також документ не торкнеться двостороннього Командування протиповітряної оборони Північної Америки (NORAD).

Директива стосується неформальних контактів між військовими двох країн

Тобто йдеться про обмеження щодо участі в конференціях або наукових заходах. "По суті, цей документ нічого не змінює у формальній взаємодії між нами. Але в певній обхідній формі він передбачає, щоб неформальних або соціальних контактів стало менше – принаймні, без окремого дозволу", – пояснив сенатор-республіканець Майк Раундс.

За його словами, сама записка була підготовлена ще кілька місяців тому, але підписали її лише нещодавно. Чому саме зараз – він не знає, як і справжній масштаб усього документа.

"Ми й самі намагаємося його розшифрувати", – додав Раундс. Він зазначив, що разом з іншими американськими законодавцями на форумі в Галіфаксі намагався заспокоїти своїх канадських колег: на його думку, записка матиме "незначний вплив" на співпрацю з Пентагоном.

Пізніше він додав, що документ, ймовірно, розрахований на те, щоб змусити Канаду витрачати більше на власну оборону. У свою чергу, міністр оборони Канади Девід Макгінті заявляв на прес-конференції, що він особисто цю записку ще не бачив і вперше дізнався про неї лише на вихідних.

"Що стосується нас, то для нас усе йде як завжди", – прокоментував Макгінті ситуацію з оборонною співпрацею двох країн.

Відносини Канади та США

ЗМІ пишуть, що США та Канада вже десятиліттями підтримують справді тісне партнерство і мають спільний сухопутний кордон довжиною близько 8 893 кілометрів (5 525 миль). Канадські військові неодноразово брали участь у боях пліч-о-пліч з американськими – зокрема, в Афганістані, де загинули щонайменше 158 канадських військовослужбовців, а ще близько 2 000 отримали поранення.

Канада також входить до так званої розвідувальної мережі "П’ять очей", яка існує вже багато десятиліть. Окрім США, до неї входять Велика Британія, Нова Зеландія та Австралія.

Як повідомив один із чиновників країни-учасниці "П’яти очей", жодних офіційних сигналів від США про припинення обміну розвідданими поки що не надходило. Але, за його словами, за останній рік американські колеги дійсно стали ділитися "набагато меншою кількістю інформації – причому одразу через кілька платформ".

Ще під час свого першого президентського терміну Трамп регулярно критикував Канаду за низькі видатки на оборону. Він тоді ж включив Оттаву до списку союзників по НАТО, які, на його думку, "занадто сильно залежать від США". Також Трамп критикував і торговельні відносини між США та Канадою – вважаючи, що США від цих відносин отримують занадто мало.

Після перемоги на виборах у 2024 році Трамп почав тиснути на Канаду ще сильніше. Зокрема, він кілька разів пропонував країні стати "51-м штатом США". Спочатку канадські чиновники думали, що це просто жарт. Але Трамп раз за разом продовжує наполягати на ідеї анексії.

Зрештою, під час зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті в травні 2025 року прем’єр-міністр Канади Марк Карні прямо заявив: Канада "не продається" і "ніколи не продаватиметься". Трамп тоді також визнав, що Канада "значно активізувалася" у військовому плані.

Економічна політика Трампа також додала нової напруженості у відносинах. Незабаром після повернення до Білого дому він розв’язав проти Канади торговельну війну та ввів мита на канадську сталь, алюміній та інші товари. Канада відповіла своїми митами. А ще – почала цілеспрямовано зменшувати свою залежність від американської зброї.

У березні Карні оголосив, що Канада нарешті довела свої витрати на оборону до 2% ВВП. Це давня мета НАТО для всіх країн-союзників. Але на тлі загроз безпеці – особливо з боку Росії – НАТО минулого року вже підняло планку. Тепер кожна країна-союзник має витрачати 5% ВВП на оборону до 2035 року.

У серпні Трамп підписав указ, яким перейменував озеро Онтаріо, яке розташоване прямо на кордоні двох країн, на "Озеро Америка". У відповідь Карні зазначив: ця назва існувала ще до того, як з’явилися наші країни, і це водоймище називатиметься Онтаріо "сьогодні й назавжди".

Виступаючи в Білому домі в п’ятницю, Трамп назвав Карні "дуже приємною" людиною. Щоправда, він знову висловив своє невдоволення тим, що Канада досі не уклала з ним торговельну угоду, яка б його влаштувала. "Чомусь вони поводяться надто сміливо, – заявив він. – Ми більше не можемо дозволити їм так себе почувати".

Інші новини про дії уряду США

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп опублікував фото з Путіним, яке підписав "Мій друг". На іншому знімку президент США порівняв свої переговори з Сі та Путіним із Ялтинською конференцією 1945 року.

Крім того, ми також розповідали, що в США вивісили триколор на згадку про події після РФ. Група мешканців Атланти навіть вийшла на протест.

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