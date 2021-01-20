Спочатку Байден складе присягу, потім звернеться до американців з інавгураційною промовою.

У середу, 20 січня 2021 року, відбудеться церемонія інавгурації 46-го президента США Джозефа Байдена.

Інавгурація Байдена: де відбудеться й о котрій дивитися

Церемонія інавгурації Байдена запланована у Вашингтоні на 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Новий президент Америки складе присягу біля будівлі Капітолію.

Читайте такожФБР попередило про можливі плани ультраправих і прихильників QAnon зірвати інавгурацію Байдена – ЗМІ

Як буде проходити інавгурація Джо Байдена

Спочатку Байден складе присягу, потім звернеться до нації з інавгураційною промовою. Після цього глава США вирушить у Білий дім.

Зазначимо, що церемонія інавгурації Байдена пройде за безпрецедентних заходів безпеки через нещодавній штурм Капітолію прихильниками Трампа. З цієї ж причини у Вашингтоні діє надзвичайний стан.

Так, близько 25 тис. військових Національної гвардії США прибули до Вашингтона для забезпечення порядку під час інавгурації обраного президента Джо Байдена. Ця кількість американських нацгвардійців максимальна, яку дозволили в Пентагоні.

Центр Вашингтона повністю заблокований, охорону посилили у всіх держустановах.

Вплине на церемонію вступу на посаду нового президента США і пандемія коронавірусу: так, вона пройде без військового параду, натовпів глядачів і святкових прийомів. Цього року не буде і традиційного балу за участю політичних діячів.

Після присяги, о 20:30 за місцевим часом (03:30 за Києвом), заплановано святковий захід під назвою Celebrating America.

Інавгурація Трампа: де дивитися онлайн

Церемонію онлайн покаже телеканал UA:ПЕРШИЙ спільно з Посольством США в Україні. Початок - о 18:15.

Також інавгурацію і віртуальний концерт транслюватимуть на сайті Байдена, в YouTube, ряд американських телеканалів - ABC, CNN і BBC.

Інавгурація Байдена: текстова трансляція онлайн від УНІАН

Вибори в США

3 листопада 2020 року в США відбулися президентські вибори. Згідно з останніми підрахунками, Байден стане наступним главою Білого дому.

Читайте такожМеланія Трамп відмовилася запрошувати дружину Байдена в Білий дім

Штурм Капітолію: що відомо

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з утвердження перемоги Байдена.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. У ході зіткнень загинули чотири людини.

Пізніше Конгрес США відновив роботу після термінової евакуації в результаті захоплення будівлі Капітолію прихильниками Дональда Трампа.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко