Американська розвідка виявила можливі сценарії нападу на високопосадовців адміністрації Трампа, однак у Білому домі запевняють, що реальних загроз немає.

Американська розвідка отримала дані про те, що Іран розробляє плани потенційного нападу на високопосадовців адміністрації Дональда Трампа із застосуванням "брудної бомби" або хімічної зброї у Вашингтоні. Водночас наразі немає ознак того, що Тегеран ухвалив рішення здійснити таку атаку. Про це повідомляє CNN із посиланням на сімох американських чиновників.

За словами джерел, іранські плани поки що розглядають як створення додаткових можливостей для потенційного нападу, а не як ознаку його неминучості. Однак виявлений американською розвідкою план був досить конкретним і містив інформацію про можливі місця та цілі. Це спонукало американських чиновників розпочати підготовку до надзвичайних ситуацій.

Речниця Білого дому Лорен Біс заявила, що США стежать за потенційними загрозами, але наразі немає жодної реальної небезпеки для території країни.

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Водночас американські посадовці сприйняли розвідувальні дані як тривожний сигнал щодо готовності Ірану до ескалації. Тегеран перебуває під тиском через військові удари США та економічну блокаду, яка, за словами представників адміністрації, руйнує країну.

США обговорюють заходи безпеки через можливі плани Ірану

Двоє джерел повідомили, що протягом минулого тижня американські чиновники провели кілька зустрічей, щоб обговорити протидію потенційній загрозі.

Ці побоювання також вплинули на заходи безпеки для представників американської адміністрації. Минулого тижня Секретна служба перемістила міністра фінансів Скотта Бессента до військового житла через погрози з боку Ірану.

Іранські змови проти чинних і колишніх американських посадовців тривають із часів першої адміністрації Трампа. Зокрема, у 2024 році було викрито план убивства Дональда Трампа на замовлення. Здебільшого такі плани були зосереджені на можливості атакувати американських чиновників під час їхніх поїздок за кордон.

За словами джерел, американська розвідка також отримала інформацію про можливе зберігання Іраном матеріалів для виготовлення бомб на території США. Чиновники не мають єдиної думки щодо достовірності цих даних, однак загалом вважають, що Іран міг заздалегідь розмістити в країні ядерні матеріали або хімічні речовини, які можна використати разом зі звичайною зброєю.

Одне з джерел, близьких до розвідки, зазначило, що для організації такого нападу Ірану не обов'язково переправляти до США підготовлених оперативників. Достатньо було б залучити людину, яка вже перебуває в країні та могла б придбати й розмістити необхідні компоненти.

Водночас, за оцінкою одного з американських джерел, можливості Ірану для здійснення таких атак не змінилися. Змінилися лише мотиви Тегерана.

Міністерство оборони США переадресувало запит до Офісу директора Національної розвідки, який відмовився від коментарів.

Представник іранської місії при ООН заявив, що його країна вважає застосування хімічної зброї за будь-яких обставин незаконним і категорично відкидає звинувачення щодо підготовки такого нападу. Водночас він не надав прямої відповіді на інформацію про можливий план із використанням "брудної бомби".

"Брудна бомба" може поширити радіацію на значну територію

"Брудні бомби" відрізняються від ядерної зброї, яка використовує реакцію поділу ядра та має значно більшу руйнівну силу.

Такі пристрої поєднують звичайну вибухівку з радіоактивними матеріалами. Вони можуть розсіювати небезпечні речовини в повітрі на території кількох кварталів або навіть кілометрів. Водночас, за словами експертів, основні жертви такого вибуху, найімовірніше, будуть спричинені безпосередньо вибуховою хвилею, а не радіацією.

Одне з джерел, знайомих із розвідувальними даними, назвало таку зброю засобом терору, а не високоточного ураження. За його словами, вона може серйозно зашкодити здоров'ю людей і зробити окремі райони непридатними для життя.

Однією з проблем для американських служб безпеки може стати завчасне виявлення підготовки такого нападу.

Законодавство, яке дозволяло американським чиновникам збирати повідомлення іноземців у межах стеження, втратило чинність у червні на тлі протистояння між Білим домом і Конгресом. Накази про стеження, затверджені до цього часу, залишаються чинними до березня 2027 року.

Американські посадовці з національної безпеки попередили, що без повторного затвердження закону країна може втратити один із найефективніших інструментів для викриття терористичних змов.

Минулого тижня генеральний прокурор Тодд Бланш, директор Національної розвідки Джей Клейтон і директор ЦРУ Джон Реткліфф звернулися до лідерів обох партій у Конгресі із закликом повторно затвердити закон. Вони заявили, що затримка може поставити під загрозу життя американців і військовослужбовців за кордоном.

Законодавців, які входять до так званої "Банди восьми", поінформували про ситуацію навколо Ірану за кілька днів до цього звернення. Однак невідомо, чи йшлося під час брифінгу саме про загрозу застосування "брудної бомби" або хімічної зброї у Вашингтоні.

США також побоюються застосування хімічної зброї проти своїх військових на Близькому Сході

Американські чиновники уважно стежать і за іншими розвідувальними даними, які свідчать про можливість застосування Іраном хімічної зброї проти військ США, розміщених на Близькому Сході.

За словами кількох посадовців, американські військові не мають належного захисного спорядження та підготовки для протидії такій атаці.

Це спонукало до паралельної підготовки заходів безпеки для дипломатичного та розвідувального персоналу в регіоні. Йдеться про забезпечення їх необхідним обладнанням і навчанням для самозахисту в разі застосування хімічної зброї.

Іран проти США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Іран має намір атакувати президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців з його адміністрації. Попередження про це Вашингтон отримав від Ізраїльської розвідки Моссад, і в ньому описано, яку зброю могли пустити в хід.

Моссад передав ці дані ЦРУ на прохання самих американців. Зведення містило конкретні попередження. Одне з них стосувалося того, що Тегеран готує удари безпілотниками з вибухівкою.

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