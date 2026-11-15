Іран потай від Трампа накопичив тисячі ракет, і не без допомоги Росії, - WSJ

В арсеналі Ірану налічується від 1500 до 2500 ракет.

За оцінками американської розвідки, в арсеналі Ірану налічується від 1500 до 2500 ракет, що дає Тегерану значні можливості для нанесення ударів по об’єктах США та їхніх союзників у разі відновлення повномасштабної війни. Як пише The Wall Street Journal, це суперечить заявам представників адміністрації, зокрема президента Дональда Трампа, про те, що військовий потенціал Ірану був практично знищений.

Незважаючи на те, що США та Ізраїль завдали шкоди іранським виробничим потужностям, Тегеран продовжує відновлювати свій арсенал – хай і повільніше, ніж до початку війни, – переважно за рахунок використання накопичених раніше компонентів. Крім того, у розпорядженні Ірану є велика кількість безпілотників і ракет малої дальності.

Симона Лідін, яка обіймала посаду заступника помічника міністра оборони з питань Близького Сходу під час першого терміну Трампа, зазначила, що навіть мінімальна оцінка в 1500 ракет означає, що Іран поповнив понад половину своїх довоєнних запасів. За її словами, Іран повністю відновив свій арсенал у період між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нинішнього конфлікту в лютому.

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За словами Джима Лемсона, колишнього аналітика ЦРУ, який спеціалізувався на іранських збройних силах, оцінити кількість ракет у Ірану вкрай складно. Це пояснюється тим, що Тегеран тримає цю інформацію в суворій таємниці, до того ж Іран використовує продукцію безлічі різних виробників, а також існують невідомі фактори – наприклад, скільки нових ракет Іран здатний зібрати з готових компонентів, що зберігаються в підземних схованках.

Ірану також вдалося підвищити ефективність своїх ударів по цілях на Близькому Сході. Це стало можливим завдяки покращенню розвідки та якості даних для наведення на цілі – зокрема за сприяння таких союзників, як Росія, – а також завдяки вдосконаленню тактики, наприклад, шляхом комбінованого застосування ракет і безпілотників, пише WSJ.

Іран і Росія

Раніше ЗМІ повідомляли, що співпраця між Іраном і РФ посилилася внаслідок американо-ізраїльських атак на Тегеран.

За оцінками експертів, РФ допомагає Ірану розвідданими, супутниковими знімками, технологіями та військовою тактикою. Зокрема, йдеться про вдосконалення застосування іранських ракет і дронів. Крім того, є інформація, що Москва передавала Тегерану модифіковані "Шахеди" та переносні зенітні комплекси.

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