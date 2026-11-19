Головним фактором є значно вищий рівень народжуваності серед мусульман, порівняно з усіма іншими великими релігіями.

Упродовж найближчих десяти років населення планети зазнає важливої зміни. За прогнозами дослідників американського Pew Research Center, до 2035 року мусульмани, ймовірно, стануть найбільшою релігійною групою у світі, випередивши за чисельністю християн.

Як йдеться у дослідженні "Майбутнє світових релігій: прогнози зростання населення у 2020–2070 роках", обидві релігійні спільноти продовжать зростати, однак мусульманське населення збільшуватиметься значно швидше.

За розрахунками аналітиків, до 2070 року кількість мусульман у світі перевищить 3,6 млрд осіб, тоді як християн налічуватиметься трохи менше ніж 3 млрд. Для порівняння, у 2020 році мусульмани становили 26% населення планети, а християни – 29%. Через пів століття ці показники, за прогнозом, становитимуть відповідно 36% і 29%.

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Однією з головних причин таких змін дослідники називають демографічні особливості релігійних спільнот. Зокрема, мусульмани мають найвищий рівень народжуваності серед основних релігійних груп: у 2020–2025 роках на одну мусульманку припадало в середньому 3,1 дитини, тоді як серед жінок, які не сповідують іслам, цей показник становив 2,0.

Важливу роль відіграє і вікова структура населення. Середній вік мусульман у 2020 році становив 24 роки – майже на десятиліття менше, ніж середній вік людей, які не сповідують іслам (33 роки). Молодше населення має більший потенціал природного приросту.

Водночас інші релігійні групи зростатимуть повільніше або скорочуватимуться. Зокрема, частка буддистів у світовому населенні зменшуватиметься, а кількість людей без релігійної приналежності скоротиться з 24% у 2020 році до 17% у 2070-му. Частка індуїстів також знизиться, попри збільшення їхньої абсолютної чисельності.

Дослідники прогнозують і зміни релігійної картини окремих країн. Наприклад, США до 2070 року втратять статус країни з християнською більшістю.

Демографія світу

Як писав УНІАН, визначити найбільше місто світу насправді складніше, ніж здається. Усе залежить від способу підрахунку: за агломерацією лідером зазвичай вважають Токіо з приблизно 37 мільйонами мешканців, але без агломерації у ньому проживає лише близько 9,5 мільйона людей.

Формально найбільшим муніципалітетом за населенням є китайський Чунцин із 32 мільйонами жителів, але більша частина його величезної території є сільською місцевістю, тому він не є містом у звичному розумінні.

Якщо рахувати лише населення суцільної міської забудови без агломерації, то найбільшим містом світу є Шанхай із приблизно 25 мільйонами мешканців. Натомість Чунцин залишається найбільшим за площею.

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