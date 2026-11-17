Карін Кнайсль уже кілька років живе в Росії.

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль може втратити громадянство цієї країни. Як пише Kronen Zeitung, офіційна процедура вже розпочалася.

Віденський департамент з питань громадянства та імміграції розпочав розгляд питання про анулювання громадянства колишньої міністерки закордонних справ. Журналісти пишуть, що можливий розвиток кількох сценаріїв.

Причиною може стати те, що Кнайсль, можливо, вже є громадянкою іншої країни. Вона вже кілька років проживає в Росії. І розслідування має встановити, чи має вона іноземне громадянство, що заборонено в Австрії.

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Журналісти додали, що позбавлення громадянства також можливе, якщо громадянин працює в іноземній державі і його дії завдають істотної шкоди інтересам або репутації Австрії. Це питання також вивчається.

Процедуру ініціювала в березні цього року політична партія NEOS. Саме вони надіслали до офісу уряду землі Нижня Австрія заяву з викладенням фактів.

Зокрема, там йдеться про те, що колишня міністерка робить "різкі та принизливі" заяви щодо Австрії, а також неодноразово висловлювалася щодо російської агресії проти України, що було сприйнято як "релятивістські або виправдовувальні".

Сама Кнайсль уже відреагувала, опублікувавши через російське пропагандистське агентство ТАСС заяву про те, що якщо втратить громадянство Австрії, то звернеться до ООН із проханням надати їй так званий "білий паспорт".

Чим відома Карін Кнайсль

Вона обіймала посаду міністра закордонних справ Австрії у 2017–2019 роках від Партії свободи Австрії (FPÖ).

Влітку 2018 року вона запросила на своє весілля російського диктатора Володимира Путіна. На весіллі вони станцювали, і вона зробила йому реверанс після танцю.

Після відставки з посади міністра Кнайсль уже кілька років живе в Росії. Там вона очолює спеціально створений аналітичний центр при Санкт-Петербурзькому державному університеті. За даними ЗМІ, центр отримує замовлення від осіб, пов’язаних із російською владою.

Заяви кандидата в президенти Франції

Нагадаємо, що під час виборчої кампанії у Франції один із кандидатів, ультралівий політик Жан-Люк Меланшон, заявив, що можна допустити зміну кордонів України. У МЗС України різко розкритикували таку заяву.

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