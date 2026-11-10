Путіну хочуть намалювати 'перемогу' без здачі Донбасу: The Economist пояснив дивну ідею

Путін нікуди не поспішає і має намір добити Україну цієї зими.

Президент США Дональд Трамп не вперше оголошує про "велику і чудову угоду" для завершення війни. У разі російського вторгнення в Україну він робив подібні заяви щонайменше тричі.

Але його останні слова, що пролунали всього за кілька днів до початку перших тристоронніх переговорів між Росією, Україною та Америкою з лютого, викликали серйозну тривогу в Києві та в частині Європи, пише The Economist.

Мало хто вірить, що відкрилося вікно для серйозної дипломатії. Але інсайдери в Америці та Україні повідомляють, що нищівна поразка Трампа на проміжних виборах надала процесу нової нагальності. Прихід демократичної більшості в обидві палати Конгресу в січні встановлює жорсткий дедлайн для головних переговірників Трампа – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, яким незабаром можуть загрожувати розслідування за підозрами у конфлікті інтересів.

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Українські переговірники в приватних бесідах скептично оцінюють шанси на прорив, але отримали вказівки підійти до переговорів з відкритою душею – хоча б для того, щоб не дратувати Трампа, зазначають журналісти.

Росія демонструє "незвичайну гнучкість"

У матеріалі йдеться про те, що це стосується навіть питання припинення боїв на нинішніх лініях фронту. Однак ця гнучкість з’явилася лише після того, як американські переговірники запропонували розширити переговори та включити до них ширше обговорення європейської безпеки.

Критики стверджують, що це відкрило двері для висунення Росією нових вимог, які неможливо виконати, дозволяючи їй продовжувати війну, вдаючи, що вона говорить про мир. Американські чиновники наполягають, що їхні пропозиції мають підтримку європейських партнерів і НАТО.

Україна не вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий підписати всеосяжну мирну угоду до закінчення зимової військової кампанії Росії. "Можливо, це їхній план Б, поки вони виконують план А", – зазначає один із високопоставлених українських чиновників.

Переговори можуть дати результат

Одним із реалістичних результатів переговорів може стати серія поетапних і обмежених обмінів полоненими та локальних припинень вогню на стратегічно менш важливих ділянках фронту – наприклад, у Херсонській та Сумській областях, пишуть ЗМІ. Моделлю тут може слугувати нещодавнє припинення вогню, під прикриттям якого було евакуйовано мешканців українського міста Олешки в Херсонській області.

"Росіяни, здається, хочуть підтримати зусилля першої леді Америки Меланії Трамп, – заявив ще один український чиновник. – Це сприяє їхнім стосункам із Трампом".

Україну хочуть "перемалювати"

Американці вже запропонували кілька суперечливих "підсолоджувачів", щоб спокусити Путіна на угоду. Один із них – знову включити Росію до європейських енергетичних ринків, що суперечить новому закону Євросоюзу. І Україна, і її європейські партнери чинять опір цій пропозиції.

Ще одна ідея, за словами учасників переговорів, – картографічна хитрість: перемалювати адміністративні кордони України таким чином, щоб Росія могла заявити про повний контроль над Луганською та Донецькою областями, які вона хоче завоювати, без того, щоб Україна віддавала решту міст, які вона ще утримує.

Як і раніше, найскладнішим питанням залишаються гарантії безпеки. Поки що немає очевидного компромісу, який дозволив би Росії оголосити про перемогу, а Україні – зберегти повний суверенітет хоча б над тим, що залишилося від її території, йдеться в матеріалі.

Американські переговірники заявляють, що Путін може погодитися на статтю 4 або статтю 5 у стилі НАТО від Америки – тобто на обіцянку проводити консультації, якщо Україні загрожують, або захищати її, якщо на неї нападуть. Але українці сумніваються, що можуть довіряти Трампу в дотриманні таких гарантій.

Росія, зі свого боку, не демонструє жодного наміру прийняти багатонаціональні сили безпеки на території України. Вона також не відмовилася від своїх вимог, щоб Україна оголосила про нейтралітет і скоротила чисельність своєї армії.

У Кремля можуть з’явитися нові важелі для затягування війни

Українські та європейські чиновники заявляють, що пропозиція Америки включити до переговорів обговорення власних механізмів безпеки Європи може надати Росії нові важелі для затягування угоди про припинення вогню.

На їхню думку, припинення вогню має відбутися до будь-яких розмов про майбутню безпеку Європи. Але американці з цим не згодні і, схоже, займають позицію, близьку до тієї, яку Путін займає ще з передодня свого вторгнення у 2022 році: війна в Україні не може закінчитися без обговорення майбутніх механізмів безпеки Європи.

Джерело, наближене до Білого дому, зазначає, що моделлю для нової архітектури може стати переформатована Рада "Росія-НАТО". За його словами, не було помилкою спробувати уявити, "що буде після": "Ніхто не зміг вирішити цей конфлікт, поки всі кажуть США, як це зробити".

У матеріалі йдеться про те, що складно уявити, як проста реформа Ради НАТО може задовольнити Путіна та його широко відоме бажання бачити Росію домінуючою у Східній Європі так, як колись домінував Радянський Союз.

Гроші – ще один камінь спотикання

Позиція України така: їй знадобиться масштабна військова та фінансова допомога протягом щонайменше десяти років, якщо вона ризикне піти на демобілізацію та реінтеграцію Росії у світову економіку.

Потрібні будуть кошти, щоб покрити військові збитки, підтримати ветеранів та їхні сім’ї, а також утримувати боєздатну армію чисельністю не менше 800 тисяч осіб.

Американці вважають, що це занадто дорого для її прихильників, і стверджують, що їхніх гарантій безпеки має бути достатньо. Також незрозуміло, чи готові європейці оплачувати такі витрати на українську армію після війни. Прохолодні стосунки між Трампом і Зеленським навряд чи сприятимуть вирішенню цих питань, підкреслюють журналісти.

Незважаючи на всю нову дипломатичну енергію, в Україні, як і раніше, вважають, що ситуація погіршиться, перш ніж почнеться поліпшення. Країна вступає в зиму з інфраструктурою, яка перебуває в найгіршому стані з часів початку війни.

У неї практично закінчилися ракети Patriot, які потрібні для знищення балістичних ракет у повітрі. Домовленість з Америкою про нові поставки поки що не призвела до реального відвантаження. Росія, у свою чергу, має запас приблизно 700 таких ракет, виробляє ще 110 на місяць і перебуває в розпалі кампанії, щоб зробити українські міста – насамперед Київ – непридатними для життя.

Окупанти знищують мости, водопровідні системи та електромережі. Резерви та запчастини зменшуються. Було б дивно, якби Путін зупинився саме зараз, йдеться в матеріалі.

Інші новини про майбутні переговори

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна та РФ демонструють "певну готовність до компромісу" у питанні територій. Будь-яка територіальна угода, ймовірно, стане результатом заключного етапу переговорів.

Крім того, ми також розповідали, що Європа долучиться до переговорів в Абу-Дабі, щоб перешкодити планам РФ. Росія вже давно вимагає права голосу в суверенних питаннях, таких як навчання НАТО, розгортання військ або система озброєння Східної Європи.

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