Через позицію щодо України: Мелоні звинуватила проросійських хакерів в атаці на міністра

Відомо, що Італія підтримує Україну у війні проти Росії.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні звинуватила проросійських хакерів у кібератаці на міністра закордонних справ своєї країни на тлі зростання кількості гібридних атак з боку структур, які повʼязані з урядом диктатора Володимира Путіна. Про це пише Bloomberg.

"Той факт, що конфіденційна інформація щодо урядовців виставляється на продаж, викликає серйозне занепокоєння і вимагає найрішучіших заходів", - наголосила вона.

Водночас віцепрем’єр-міністр Антоніо Таяні, який обіймає посаду міністра закордонних справ, раніше заявив, що хакери опублікували його особисті дані в даркнеті, вказавши як мотив залякування.

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"Наша позиція щодо України є політичною причиною, через яку я став мішенню", - написав він у дописі на X.

Своєю чергою особи, які наближені до Таяні, повідомили для Bloomberg, що італійські служби кібербезпеки в останні дні під час перевірки виявили особисті дані міністра, які супроводжувалися погрозами та спробами отримати більше інформації про нього та його родину.

За їхніми словами, через те, що інформація розміщена в даркнеті, користувачі, які отримують до неї доступ, можуть зберігати високий рівень анонімності.

"На скриншотах сторінок "темного вебу", оприлюднених цими посадовцями, були виявлені подібні запити щодо отримання додаткової інформації про інших експертів з кібербезпеки та італійських державних службовців, зокрема про прокурора, співробітника поліції та мера. Усіх їх вважають "громадянами, ворожими до Російської Федерації"", - додали у матеріалі.

Bloomberg нагадало, що атака на Таяні сталася на тлі повідомлень правоохоронців про зростання кількості кібератак з боку хакерських угруповань, що симпатизують РФ.

"Ці втручання порушили хід низки видів діяльності, включаючи такі буденні справи, як робота похоронних бюро та морозильних камер у супермаркетах. Уряд Мелоні з’ясовує, чи причетні зовнішні сили, зокрема Росія, до нещодавніх протестів, що охопили Мілан та інші європейські міста", - підкреслює видання.

Відомо, що Італія підтримує Україну у війні проти Росії з моменту вторгнення Путіна у 2022 році.

Допомога Італії для України - що відомо

Як писав УНІАН, Італія готує 13-й пакет військової допомоги Україні. За інформацією джерел Reuters, до цього пакету можуть увійти ракети-перехоплювачі Aster для франко-італійської системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Очікується, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто представить пакет парламентському комітету з питань розвідки та безпеки COPASIR 10 листопада.

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